48 стран запускают единую систему налогового контроля криптовалют

С 1 января 2026 года вступает в силу Система отчетности по криптоактивам (CARF), которая кардинально изменит налоговую прозрачность цифровых активов в 48 юрисдикциях мира. Одновременно в нескольких странах Центральной Азии происходят значительные правовые изменения в сфере криптовалют.

CARF: новая эпоха налогового контроля

Организация экономического сотрудничества и развития официально запустила систему автоматического обмена налоговой информацией по криптоактивам. Поставщики криптовалютных услуг теперь обязаны собирать детальную информацию о пользователях и их транзакциях для передачи налоговым органам.

Первые отчеты будут поданы в 2027 году за 2026 отчетный период. После этого начнется автоматический международный обмен данными между налоговыми службами участвующих стран.

В Европейском союзе параллельно с CARF действует директива DAC8. Она требует от криптоплатформ начать сбор данных о транзакциях пользователей-резидентов ЕС уже с 1 января, а первую отчетность представить в период с января по сентябрь 2027 года.

Великобритания ужесточает контроль

Налоговая служба Великобритании (HMRC) подтвердила внедрение CARF с 1 января 2026 года. Британские поставщики криптовалютных услуг должны собирать налоговую информацию и проводить комплексную проверку пользователей на ежегодной основе.

Особенность британского подхода в том, что первый отчет необходимо подать в период с 1 января по 31 мая 2027 года. В дальнейшем отчеты подаются до 31 мая каждого года за предыдущий календарный год.

Система охватывает все типы криптовалютных операций: обмен криптовалют на фиатные деньги, обмен между различными цифровыми активами, переводы в кошельки и даже некоторые NFT.

[b]Что изменится для рынка[/b]

Новые правила затронут все основные аспекты криптоиндустрии. Автоматический обмен налоговой информацией между десятками стран сделает практически невозможным сокрытие доходов от операций с цифровыми активами.

Платформы вынуждены внедрять строгие процедуры идентификации пользователей и детально отслеживать все транзакции. Это означает конец эпохи анонимности, которая долгое время была одной из привлекательных черт криптовалют.

Глобальная синхронизация налогового регулирования знаменует переход отрасли к институциональному этапу развития. Это создает более стабильны

е условия для бизнеса, но требует серьезных инвестиций в системы соответствия регуляторным требованиям.

Мнение ИИ

С точки зрения машинного анализа данных, текущая ситуация напоминает внедрение автоматического обмена банковской информацией в 2010-х годах. Тогда офшорная индустрия не исчезла, а трансформировалась - появились новые юрисдикции и схемы. CARF охватывает централизованные платформы, но децентрализованные протоколы остаются в серой зоне.

Исторические паттерны показывают: чем жестче регулирование, тем быстрее развиваются технологии обхода. Децентрализованные биржи, прямые обмены между кошельками и анонимные монеты могут получить новый импульс развития. Парадокс в том, что попытки усилить контроль часто стимулируют создание более совершенных инструментов для сокрытия транзакций. Останется ли криптоиндустрия в регулируемых рамках или уйдет в тень цифровой экономики?

Источник: hashtelegraph.com