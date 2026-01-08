Погода
Селтик увольняет Вилфрида Нэнси после провального старта сезона

- Самуэль Деди Ирие
Шотландский клуб Селтик объявил о расторжении контракта с главным тренером Вилфридом Нэнси спустя всего 33 дня и восемь матчей после его назначения. Решение последовало за поражением 3:1 от Рейнджерс, когда команда уступила, имея преимущество 1:0 к перерыву.

48-летний француз покидает клуб, который на данный момент отстаёт от Хартс на шесть очков в шотландской Премьер-лиге и недавно проиграл финал Кубка Лиги клубу Сент-Миррен. За время его руководства команда проиграла шесть из восьми матчей, включая разгромное поражение 3:0 от Ромы в Лиге Европы.

Ранее временно исполнявший обязанности главного тренера Мартин О"Нилл выиграл семь из восьми матчей, что резко контрастирует с результатами Нэнси. Ожидается, что руководство клуба может вновь обратиться к О"Ниллу для стабилизации ситуации.

Вместе с Нэнси клуб покинули его ассистенты Кваме Ампаду, Жюль Гегюн и Макс Шалье, а также руководитель футбольных операций Пол Тисдейл. Клуб поблагодарил Нэнси за работу и пожелал ему и его семье всего наилучшего.


футбол
