Санкции США убивают полмиллиона человек в год во всем мире

Международные санкции приводят к значительному увеличению смертности в странах-мишенях - к такому выводу пришли исследователи из Университета Денвера и Центра экономической политики. Исследование, опубликованное в The Lancet Global Health, впервые установило причинно-следственную связь между введением санкций и ростом показателей смертности среди различных возрастных групп.

Франциско Родригес (Francisco Rodríguez), Сильвио Рендон (Silvio Rendón) и Марк Вайсброт (Mark Weisbrot) проанализировали данные по 152 странам за период с 1971 по 2021 год. Исследователи применили несколько методов анализа данных наблюдений, включая энтропийное балансирование, причинность по Грейнджеру, событийные исследования и инструментальные переменные.

Односторонние санкции убивают

Результаты показали наиболее разрушительное воздействие односторонних, экономических санкций, особенно введенных США. В то же время санкции ООН не продемонстрировали статистически значимого влияния на смертность. Это различие авторы объясняют тем, что решения ООН как совещательного органа с участием стран-мишеней подвергаются более тщательному общественному контролю.

Смертность от санкций варьировалась в зависимости от возраста: рост на 8,4% (95% доверительный интервал 3,9–13,0) для детей младше 5 лет до 2,4% (0,9–4,0) для людей в возрасте 60–80 лет. Наиболее уязвимыми оказались самые младшие возрастные группы.

Анализ временной динамики показал, что эффекты санкций на смертность усиливаются со временем. Например, в случае младенческой смертности экономические санкции приводили к увеличению на 5,8% в первые три года, 8,1% в период 4–6 лет и 10,0% через семь и более лет после введения.

Полмиллиона смертей ежегодно

Авторы подсчитали, что односторонние санкции связаны с ежегодной гибелью 564 258 человек (95% доверительный интервал 367 838–760 677). Эта цифра сопоставима с глобальным бременем смертности от вооруженных конфликтов и превышает среднегодовое число жертв боевых действий за тот же период (106 000 смертей в год).

Больше всего от санкций страдают дети: смертность детей младше пяти лет составила 51% от общего числа смертей, вызванных санкциями за период 1970–2021 годов. В целом 77% смертельных случаев пришлось на возрастные группы 0–15 и 60–80 лет - традиционно не входящие в трудоспособное население.

Исследователи использовали данные Глобальной базы данных санкций (GSDB) - наиболее полного и актуального глобального набора данных о санкциях. Анализ охватил санкции, введенные США, Евросоюзом и ООН как организациями, способными оказать существенное воздействие благодаря размеру экономик и роли доллара и евро в мировой торговле.

Механизмы воздействия

Санкции влияют на здоровье населения через несколько каналов. Во-первых, они приводят к сокращению количества и качества государственного здравоохранения из-за снижения бюджетных доходов. Во-вторых, уменьшается доступность критически важного импорта из-за ограничения валютных поступлений, что ограничивает доступ к медикаментам, продуктам питания и другим жизненно важным товарам.

Кроме того, санкции создают препятствия для работы гуманитарных организаций через реальные или воспринимаемые барьеры, которые мешают их эффективной деятельности в странах-мишенях.

Американские санкции оказались особенно разрушительными благодаря нескольким факторам. США часто проектируют санкции для создания условий, способствующих смене режима или изменению политического поведения, при этом ухудшение условий жизни в странах-мишенях иногда признается политиками частью предполагаемого механизма достижения целей.

У США и Европы есть важные механизмы, усиливающие экономические и гуманитарные последствия санкций. Это включает широкое использование доллара и евро в международных банковских операциях и в качестве мировых резервных валют, а также экстерриториальное применение санкций, особенно со стороны США.

Рост использования санкций

Использование экономических санкций существенно выросло за последние десятилетия. По расчетам с использованием Глобальной базы данных санкций, 25% всех стран подвергались тем или иным санкциям со стороны США, ЕС или ООН в период 2010–2022 годов по сравнению со средним показателем лишь 8% в 1960-х.

Доля мировой экономики, подверженной односторонним санкциям, выросла с 5,4% в 1960-х до 24,7% в период 2010–2022 годов. Этот рост обусловлен увеличением санкций, заявленной целью которых является прекращение войн, защита прав человека или содействие демократии.

Исследование показало различное воздействие разных типов санкций. Односторонние санкции были значимы для всех возрастных групп, в то время как санкции ООН никогда не были статистически значимыми, а в одной спецификации даже имели неправильный знак (отрицательный вместо ожидаемого положительного).

Экономические санкции иногда оказывали более сильное воздействие, чем неэкономические, когда оба типа включались в уравнение одновременно. Однако есть одна возрастная группа (60–80 лет), в которой неэкономические санкции оказывают значительный эффект, и еще две, где они имеют пограничные значимые эффекты.

Методология исследования

Авторы применили ряд методов, предназначенных для решения вопросов причинности с использованием данных наблюдений. Энтропийное балансирование использовало перевзвешивание для воспроизведения наблюдаемых характеристик экспериментальных контрольных групп. Событийные представления анализировали эволюцию постинтервенционных эффектов во времени.

Тесты причинности по Грейнджеру анализировали временное предшествование. Инструментальные переменные использовали экзогенные источники вариации как естественные эксперименты. В качестве инструментов для односторонних санкций исследователи применили меры сходства позиций внешней политики между страной-мишенью и потенциальными санкционирующими странами.

Инструменты построили на основе индексов предпочтений внешней политики, разработанных Бейли (Bailey), Стрежневым (Strezhnev) и Фётеном (Voeten). Эти ученые использовали динамическую порядковую пространственную скрытую переменную модель, примененную к голосованию в Генеральной Ассамблее ООН с 1946 по 2022 год для оценки страно- и времяспецифичных идеальных точек.

Этические вопросы

Результаты исследования поднимают важный вопрос о роли экономических и односторонних санкций во внешней политике стран и организаций, их применяющих. Особенно актуален этот вопрос с учетом существенного роста использования таких санкций с течением времени.

То, как следует нормативно оценивать влияние санкций, зависит от этических рамок, используемых для их оценки. Результаты исследования помогают информировать эту важную дискуссию, предоставляя количественную оценку человеческих потерь от введения санкций.

С точки зрения прав человека доказательства того, что санкции приводят к потере жизней, должны быть достаточной причиной для отказа от их использования. С консеквенциалистской точки зрения эти доказательства следует рассматривать наряду с параллельными данными об эффективности санкций в достижении заявленных целей.

Данные исследования также способствуют более широкой дискуссии о попытках пересмотра дизайна санкций для смягчения или устранения их неблагоприятных гуманитарных последствий. Одним из важных выводов для дебатов о реформе санкций является результат о том, что хотя односторонние и экономические санкции положительно связаны с увеличением смертности, санкции ООН - нет.

Возможная интерпретация этого открытия заключается в том, что различие является результатом более тщательного общественного контроля, которому естественно подвергаются решения ООН как совещательного органа с участием стран-мишеней. Тем не менее важно интерпретировать это открытие с осторожностью.

Ограничения исследования

Ограничения этого исследования присущи использованию неэкспериментальных данных для оценки политических вмешательств. Авторы резюмировали специфические ограничения каждого из методов, включая возможные предвзятости и несогласованность оценок при ненаблюдаемых искажающих факторах, слабость инструментов или нарушение ограничения исключения, а также упреждающие эффекты в случае методов, основанных на временной вариации.

Инструменты авторов являются правдоподобно экзогенными детерминантами односторонних санкций, а также правдоподобно не коррелированными с несанкционными детерминантами смертности. Нет очевидного канала причинности, через который позиции внешней политики влияют на внутренние условия здравоохранения.

Хотя возможно, что позиция страны по внешней политике коррелирует с плохими решениями государственной политики, которые также приводят к увеличению смертности, коэффициент оценки санкций авторов остается значимым в большинстве спецификаций при контроле мер торговой и макроэкономической политики.

Природа санкционных вмешательств менялась со временем, и недавнее увеличение интенсивности использования санкций указывает на то, что критерии принятия санкций могут существенно отличаться в настоящем и ближайшем будущем от того, какими они были в последние десятилетия.

Вудро Вильсон называл санкции "чем-то более ужасающим, чем война". Данные исследования подтверждают его правоту. За последнее десятилетие односторонние санкции вызвали около 560 000 смертей ежегодно по всему миру. Трудно придумать другие политические вмешательства с такими неблагоприятными последствиями для человеческой жизни, которые продолжают повсеместно использоваться.

Мнение ИИ

С точки зрения машинного анализа данных, исследование поднимает интригующий парадокс современной дипломатии: санкции как инструмент "мягкой силы" оказывают воздействие, сопоставимое с военными конфликтами. Исторические параллели здесь неизбежны - от континентальной блокады Наполеона до экономической изоляции ЮАР времен апартеида. Каждый раз человечество сталкивается с дилеммой: можно ли причинить страдания невинным ради политических целей?

Макроэкономический анализ показывает еще одну грань проблемы. Санкции создают "теневую экономику" международных отношений - параллельные платежные системы, альтернативные торговые маршруты, новые валютные союзы. Парадокс в том, что попытка изолировать одни страны стимулирует интеграцию других. Возможно, главным долгосрочным эффектом санкций станет не изменение политики стран-мишеней, а фрагментация глобальной финансовой системы на конкурирующие блоки.

Источник: hashtelegraph.com