Минсельхоз КР: по итогам 2025 года введены в работу 63 новых предприятия

По итогам 2025 года в рамках развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики на территории страны введены в эксплуатацию

63 объекта по переработке сельскохозяйственной продукции и развитию торгово-логистической инфраструктуры. В их числе - торгово-логистические центры, предприятия по переработке зерновых культур, плодово-ягодной и овощной продукции, производству молочных изделий, мяса, рыбы, шерсти, растительного масла, а также объекты органического производства, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Реализация указанных проектов позволила создать 2 707 рабочих мест, что способствует развитию регионов, повышению занятости населения и укреплению производственного потенциала агропромышленного комплекса страны. В дополнение, по итогам января–ноября 2025 года доля предприятий пищевой промышленности в общем объёме промышленности республики составила 17,4 %.

По предварительным расчётам, за 11 месяцев 2025 года предприятиями агропромышленного комплекса произведено продуктов питания на сумму 94,2 млрд сомов в текущих ценах. Индекс физического объёма составил 127,8 %.

В рамках реализации Программы развития Кыргызской Республики до 2030 года и в соответствии с целевыми ориентирами государственной политики в сфере развития агропромышленного комплекса планируется ввод в эксплуатацию 385 перерабатывающих предприятий сельскохозяйственной продукции, что позволит довести уровень переработки до 25 %. Общий объём инвестиций по данному направлению составит 20,96 млрд сомов.

В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию 75 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, при этом, по расчётам, объём инвестиций составит 9,1 млрд сомов. Министерством будет продолжена комплексная работа по достижению установленных целевых показателей.


