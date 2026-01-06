Нацбанк: В Кыргызстане ужесточили требования к операциям в обменках

В Кыргызстане ужесточили требования к операциям в обменках: по ряду сделок будут требовать документы и подтверждение источника происхождения денег, сообщает пресс-служба Нацбанка КР.
"Цель - противодействие финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Главное из постановления правления Нацбанка:
- Если сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок составляет от 100 тыс сомов до 1 млн, требуется установить личность клиента по следующим документам: паспорт, военный билет, водительские права и вид на жительство (для иностранцев)
- Сотрудники должны фиксировать информацию о сделках с инвалютой, если их сумма начинается от 100 тыс сомов
- У отдельных категорий клиентов (национальные и иностранные публичные лица и другие) необходимо устанавливать источник происхождения денег
- Сотрудники обменного бюро должны проверять клиента на наличие или отсутствие его имени в санкционных перечнях Кыргызстана и Совбеза ООН
- Если сделка считается высокорискованной, запрашиваются дополнительные документы, также требуется разрешение руководителя обменного пункта на проведение операции
- О случаях подозрительных сделок необходимо сообщать в Финразведку
Документ вступит в силу в середине января.