Нацбанк: В Кыргызстане ужесточили требования к операциям в обменках

- Светлана Лаптева
В Кыргызстане ужесточили требования к операциям в обменках: по ряду сделок будут требовать документы и подтверждение источника происхождения денег, сообщает пресс-служба Нацбанка КР.

"Цель - противодействие финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Главное из постановления правления Нацбанка:

  1. Если сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок составляет от 100 тыс сомов до 1 млн, требуется установить личность клиента по следующим документам: паспорт, военный билет, водительские права и вид на жительство (для иностранцев)
  2. Сотрудники должны фиксировать информацию о сделках с инвалютой, если их сумма начинается от 100 тыс сомов
  3. У отдельных категорий клиентов (национальные и иностранные публичные лица и другие) необходимо устанавливать источник происхождения денег
  4. Сотрудники обменного бюро должны проверять клиента на наличие или отсутствие его имени в санкционных перечнях Кыргызстана и Совбеза ООН
  5. Если сделка считается высокорискованной, запрашиваются дополнительные документы, также требуется разрешение руководителя обменного пункта на проведение операции
  6. О случаях подозрительных сделок необходимо сообщать в Финразведку

Документ вступит в силу в середине января.


