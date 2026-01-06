Нацбанк КР представил новые правила работы для финансовых маркетплейсов

НБ КР предлагает проект новых правил для финансовых маркетплейсов. Документ призван систематизировать работу цифровых платформ, внедрить единые технологические стандарты API и усилить защиту персональных данных пользователей.

Новое регулирование заменит положение 2022 года и создаст прозрачные условия для регистрации и работы операторов в режиме "единого окна". Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления правления Национального банка КР "Об утверждении Правил создания и функционирования финансовых платформ (маркетплейсов) в Кыргызской Республике".

Документ разработан для определения регламентированных правил для запуска и развития финансовых услуг на финансовой платформе (маркетплейсе) в Кыргызской Республике. Он направлен на:

создание более устойчивой, прозрачной и безопасной нормативной базы для функционирования финансовых платформ;

развитие конкурентной среды на финансовом рынке;

защиту прав и интересов потребителей финансовых услуг.

"Проект постановления инициирован и разработан на фоне активного развития и изменений цифровых финансовых технологий и расширением применения финтех-решений, в том числе повышения требований в части антифрод-системы, перехода к цифровой документации и обеспечения сохранности персональных данных, а также ввиду отсутствия норм, определяющих сроки и отказа/анулирования в регистрации операторов услуг финансовой платформы (маркетплейс)", - говорится в справке-обосновании к проекту постановления.

Правление Нацбанка КР постановило:

утвердить Правила создания и регулирования финансовых платформ (маркетплейсов) в Кыргызской Республике;

признать утратившим силу постановление правления НБ КР "Об утверждении Положения "О регулировании доступа к финансовым услугам через финансовые платформы (маркетплейс) с использованием открытых программных интерфейсов в Кыргызской Республике" от 2 июня 2022 года.

В этой связи согласно части 1 статьи 17 закона КР "О нормативных правовых актах в Кыргызской Республике", Положение "О регулировании доступа к финансовым услугам через финансовые платформы (маркетплейсы) с использованием открытых программных интерфейсов в Кыргызской Республике" предлагается в новой редакции с названием "Правила создания и регулирования финансовых платформ (маркетплейсов) в Кыргызской Республике"

В рамках документа предусмотрены:

требования, предъявляемые к операторам финансовых платформ;

порядок и сроки рассмотрения их документов Нацбанком КР;

основания для включения или отказа в регистрации, как оператора финансовой платформы (маркетплейс).

Изменения сделают работу финансовых платформ прозрачнее и помогут объективно оценивать их деятельность.

"Документом также предлагается закрепить требования по раскрытию информации юридическим лицом, выступающим в качестве оператора финансовой платформы. Это позволит повысить уровень информированности потребителей и участников рынка, а также усилить доверие к финансовым платформам как к инфраструктурным посредникам в финансовом секторе", - говорится в справке-обосновании к проекту постановления.

Отдельной нормой предусмотрено введение требований к стандартам API для взаимодействия с поставщиками финансовых услуг.

"В действующем регулировании такие требования сформулированы недостаточно детально. Это приводит к тому, что операторы предоставляют интерфейсы интеграции на базовом уровне. Такая практика затрудняет взаимодействие с финансовыми организациями, снижает совместимость систем и ограничивает возможность масштабирования финансовых услуг на платформе. Введение единых техстандартов API позволит сформировать унифицированный подход к интеграции, повысить качество предоставляемых услуг, а также будет способствовать развитию конкуренции и инноваций", - гласит документ.

Важное значение уделено вопросам защиты информации и персональных данных клиентов. Вследствие увеличения числа киберугроз усилены требования к операторам финансовых платформ по обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности информации. Реализация таких норм повысит доверие пользователей к цифровым финансовым сервисам и минимизирует угрозы кибербезопасности.

В проекте постановления указаны:

требования к документам для включения в реестр операторов финансовых платформ (маркетплейсов) Нацбанка;

виды информационных и финансовых услуг и сделок на финансовой платформе (маркетплейс);

требования к размещению информации о финансовых услугах на финансовой платформе;

требования по защите информации на финансовой платформе.

Оператор услуг финансовой платформы (маркетплейс) на электронной площадке может предоставлять следующие информационные услуги:

размещение информации о финансовых услугах поставщиков, включая курсы валют, наименовании видов услуг, тарифы, процентные ставки по банковским операциям, а также иную информацию, отражающую условия оказания услуг с возможностью их сравнения между поставщиками, в рамках заключенных договоров с участниками финансовой платформы;

размещение услуг по купле и продаже официальных золотых слитков поставщиков услуг финансовой платформы;

размещение информации о прочей собственности для реализации поставщиками финансовых услуг заинтересованным лицам в соответствии с законодательством КР.

Операции, связанные с денежными средствами, осуществляются только на стороне поставщика финансовых услуг через ссылку на финансовой платформе. Оператор услуг финансовой платформы (маркетплейс) не вправе осуществлять от своего имени операции и сделки, связанные с движением денежных средств.

Масштабы рассматриваемого вопроса затрагивают деятельность операторов финансовой платформы (маркетплейса), комбанков, микрокредитных, микрофинансовых и платежных организаций, операторов платежных систем, предоставляющих финансовые услуги через финансовую платформу.

Анализ международного опыта регулирования финансовых платформ показал, что единого мирового стандарта не существует, однако формируется несколько общих стратегий, которые помогают странам адаптироваться к цифровизации.

Отмечается, что принятие документа не повлечет негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических и коррупционных последствий.

Более подробно с проектом постановления можно ознакомиться по ссылке.

Источник: banks.kg