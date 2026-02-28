Израиль и США нанесли массированный удар по Ирану

Ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу полномасштабного военного столкновения. Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, которую мировые СМИ уже называют более масштабной, чем удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года. Утром Израиль официально объявил о нанесении "превентивного удара", в связи с чем на всей территории страны введен режим чрезвычайной ситуации: закрыты школы, офисы, запрещены любые массовые собрания. Министр обороны Кац подтвердил введение ЧП, а государственное телевидение Kan сообщило, что операция получила кодовое название "Щит Иегуды".

Американская сторона принимает активное участие в боевых действиях. По данным Reuters, силы США наносят удары по иранским объектам как с воздуха, так и с моря. Несмотря на то, что Центральное командование ВС США официально отказалось комментировать РИА Новости свое участие, американские чиновники в интервью The New York Times подтвердили, что операция была детально спланирована еще несколько месяцев назад. Целями массированной бомбардировки стали не только военные объекты, но и несколько министерств на юге Тегерана. По данным 12-го канала израильского ТВ, мишенью атаки является все высшее руководство Ирана.

В самом Иране ситуация остается критической. Мощные взрывы прогремели не менее пяти раз в Тегеране, а также зафиксированы в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже. Иранское агентство Press TV сообщает о пострадавших среди гражданского населения в результате совместных атак Тель-Авива и Вашингтона. На фоне ожидаемого ответного удара со стороны Ирана весь регион приведен в состояние высшей боевой готовности, а мировые рынки уже начали реагировать на резкую эскалацию конфликта.