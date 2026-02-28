Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.65 - 103.60

Израиль и США нанесли массированный удар по Ирану

331  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу полномасштабного военного столкновения. Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, которую мировые СМИ уже называют более масштабной, чем удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года. Утром Израиль официально объявил о нанесении "превентивного удара", в связи с чем на всей территории страны введен режим чрезвычайной ситуации: закрыты школы, офисы, запрещены любые массовые собрания. Министр обороны Кац подтвердил введение ЧП, а государственное телевидение Kan сообщило, что операция получила кодовое название "Щит Иегуды".

Американская сторона принимает активное участие в боевых действиях. По данным Reuters, силы США наносят удары по иранским объектам как с воздуха, так и с моря. Несмотря на то, что Центральное командование ВС США официально отказалось комментировать РИА Новости свое участие, американские чиновники в интервью The New York Times подтвердили, что операция была детально спланирована еще несколько месяцев назад. Целями массированной бомбардировки стали не только военные объекты, но и несколько министерств на юге Тегерана. По данным 12-го канала израильского ТВ, мишенью атаки является все высшее руководство Ирана.

В самом Иране ситуация остается критической. Мощные взрывы прогремели не менее пяти раз в Тегеране, а также зафиксированы в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже. Иранское агентство Press TV сообщает о пострадавших среди гражданского населения в результате совместных атак Тель-Авива и Вашингтона. На фоне ожидаемого ответного удара со стороны Ирана весь регион приведен в состояние высшей боевой готовности, а мировые рынки уже начали реагировать на резкую эскалацию конфликта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456042
Теги:
Израиль, Иран, США, война
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  