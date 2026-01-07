Аббас Арагчи: Иран открыт для соглашения на основе уважения и взаимовыгоды

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил британской газете The Guardian, что ему "стало известно о беспрецедентной готовности общих друзей Ирана и США содействовать диалогу и гарантировать полную и проверяемую реализацию любых достигнутых договорённостей".

- В Иране вы нас никогда не победите, президент Трамп, но через реальные переговоры мы можем победить вместе, - подчеркнул глава МИД Ирана.

По словам Аббаса Арагчи, "президент США был введён в заблуждение, начав воспринимать Израиль как надёжного союзника, а Тегеран - как врага. Мы считаем, что ему следует изучить факты и пересмотреть свою позицию.

Хотя Биньямин Нетаньяху в начале прошлого года осуществил свою мечту - втянул США в военную конфронтацию с Ираном, но это обошлось Израилю в беспрецедентно высокую цену. Видя, как Нетаньяху умоляет Дональда Трампа спасти его из трясины, всё больше американцев открыто признают: Израиль - не союзник, а обуза. В сентябре к выводу, который мы, иранцы, подчёркивали всегда, пришли и арабские союзники США: безрассудство Израиля представляет угрозу для всех".

Как отметил министр иностранных дел Ирана, "эта реальность прокладывает путь к совершенно новым отношениям, способным преобразить наш регион. Перед администрацией США стоит дилемма: либо и дальше выписывать Израилю "пустые чеки", расплачиваясь долларами американских налогоплательщиков и собственной репутацией, либо стать частью тектонических позитивных изменений. На протяжении десятилетий западная политика в отношении нашего региона в значительной степени формировалась мифами, исходящими из Израиля. Июньская война стала поворотной по многим причинам, в том числе потому, что она показала цену для Запада ошибки, когда мифологию принимают за стратегию.

Израиль и его прокси заявляют о "решающей победе", утверждая, что Иран ослаблен и сдержан. Однако наша огромная стратегическая глубина - страна по площади сопоставима с Западной Европой и имеет население в десять раз больше, чем у Израиля, - привела к тому, что большинство наших провинций не пострадали от израильской агрессии. В отличие от этого, все израильтяне на себе испытали мощь наших вооружённых сил. Нарратив неуязвимости - центральный элемент израильской машины по созданию мифов - был разрушен.

Искусственно созданный кризис вокруг иранской ядерной программы наглядно демонстрирует, как вымыслы, сочинённые в Тель-Авиве и распространяемые израильскими прокси, подпитывали ненужную конфронтацию. На протяжении десятилетий мы, иранцы, подчёркивали, что не стремимся к обладанию ядерным оружием. Это не тактическое заявление, а стратегическая доктрина, основанная на религиозных, этических и соображениях безопасности. Тем не менее, в первый президентский срок Трампа администрацию США ввели в заблуждение, убедив, что Иран близок к краху, что ядерная сделка 2015 года была для нас спасательным кругом и что выход из соглашения заставит нас быстро капитулировать. Эти мифы побудили Вашингтон отказаться от работающего дипломатического механизма в пользу политики "максимального давления", породившей лишь "максимальное сопротивление".

Растущее число американцев, особенно тех, кто хочет сосредоточиться на восстановлении самих США, публично признают то, что раньше было табу: некритичное принятие израильских нарративов истощило американские ресурсы, подорвало доверие к США и втянуло страну в конфликты, не отвечающие её интересам. За последние два года режим в Тель-Авиве убил десятки тысяч невинных палестинцев в Газе и атаковал Ливан, Сирию, Иран, Йемен и даже Катар. Почти каждое другое государство региона оказалось под угрозой. Ни один ответственный человек не назовёт такую агрессию "самообороной". Есть и ещё один положительный момент последних событий: новый импульс в нашем регионе к сдерживанию общей израильской угрозы. Это поставило окончательную точку в так называемых "Авраамовых соглашениях" и открыло дверь для новых форм сотрудничества".

Министр сообщил, что ему "стало известно о беспрецедентной готовности общих друзей Ирана и США содействовать диалогу и гарантировать полную и проверяемую реализацию любых достигнутых договорённостей. Это звучит обнадёживающе. Несмотря на атаку Израиля на дипломатию в разгар иранско-американских ядерных переговоров, Иран остаётся открытым для соглашения, основанного на взаимном уважении и взаимной выгоде. Достижение этой цели зависит от признания США того, что переговоры отличаются от диктата условий капитуляции.

Наш народ хорошо знает, что президент Трамп - не первый президент США, нападающий на Иран, и видел катастрофические последствия попыток взаимодействия с Соединёнными Штатами. Если президент Трамп хочет завоевать доверие и сдержать обещания своим сторонникам внутри страны, он должен сделать то, чего не смогли его предшественники: наконец положить конец ненужному кризису, добиваясь мира через дипломатию. Первый шаг - обратиться к иранской нации языком уважения, без "если" и "но". Иран никогда не стремился к войне с США: сдержанность наших генералов в июне - единственная причина, по которой американские военные объекты в нашем регионе до сих пор остаются целыми, является тому доказательством. Эту сдержанность не следует путать со слабостью или считать бесконечной.

Миру также следует знать, что иранцы никогда не откажутся от своих прав. Эти права, которыми пользуются все подписанты Договора о нераспространении ядерного оружия, включают доступ ко всем аспектам мирных ядерных технологий. Мы, иранцы, не боимся серьёзных переговоров ради достижения справедливой сделки. Такое соглашение должно предусматривать ощутимую и проверяемую отмену санкций. Изменения в нашем регионе способны обеспечить реализацию договорённостей совершенно новым образом. Для тех, кто готов пойти туда, куда ещё никто не решался, открывается короткое окно возможностей. Удача благоволит смелым, и требуется гораздо больше мужества, чтобы разорвать порочный круг, чем просто продолжать его.