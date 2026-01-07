Apple достигла $50 млрд экспорта iPhone из Индии

Производственные усилия Apple по выпуску iPhone в Индии достигли важной вехи. Компания экспортировала из страны более 50 миллиардов долларов iPhone, что подчёркивает, насколько быстро Индия стала центральной частью глобальной цепочки поставок Apple, сообщает издание The Macobserver.

Этот сдвиг не произошёл за одну ночь. Местные налоговые льготы в сочетании с усилиями Apple по снижению воздействия тарифов США резко увеличили производство. К апрелю 2025 года каждый пятый iPhone, продаваемый в мире, уже производился в Индии. Когда вскоре после этого вступили в силу американские тарифы, Apple направила 97 процентов iPhone, произведённых в Индии, на рынок США.

Согласно The Economic Times, экспорт Apple резко вырос после того, как компания присоединилась к индийской программе Production-Linked Incentive (PLI) в 2021 году. Официальное лицо, знакомое с данными, отметило, что "только за первые девять месяцев финансового года FY26 Apple уже экспортировала почти 16 миллиардов долларов, что позволило суммарному объёму экспорта iPhone превысить 50 миллиардов долларов в рамках периода PLI".

Программа PLI изменила стратегию Apple

Схема PLI действует пять финансовых лет, отсчитываемых с 1 апреля по 31 марта. Apple начала получать льготы в FY22 после организации производства через местных партнёров. Сейчас Индия находится в FY26, который заканчивается 31 марта 2026 года, поэтому окончательные показатели экспорта в рамках программы ещё не подведены.

Тем не менее, динамика очевидна. Экспорт Apple продолжает расти, несмотря на оставшиеся три месяца действия программы. Правительство продлило схему ещё на один год после того, как Apple и другие производители не смогли достичь ранних целей из-за пандемии и задержек с запуском заводов.

Samsung также получил выгоду, но в меньших масштабах. С FY21 по FY25 Samsung экспортировал из Индии смартфонов на сумму почти 17 миллиардов долларов. В отличие от Apple, Samsung достиг своих целей раньше благодаря уже существующей производственной базе.

Индия важнее, чем когда-либо

Операции Apple в Индии теперь опираются на пять заводов по производству iPhone. Три из них управляются Tata, а два - Foxconn. В совокупности они формируют цепочку поставок из примерно 45 компаний, многие из которых - малые и средние предприятия, поставляющие компоненты как на внутренний, так и на глобальный рынок.

Этот рост изменил экспортный профиль Индии. iPhone теперь составляют 75 процентов экспорта смартфонов, что делает смартфоны крупнейшей категорией экспорта страны в FY25. Десять лет назад эта категория занимала 167-е место.

Ожидается, что поддержка правительства продолжится даже после завершения программы PLI для смартфонов в следующем марте. Официальные лица отметили, что индийские производители по-прежнему сталкиваются с издержками выше, чем в Китае и Вьетнаме, и заявили, что поддержка сохранится в той или иной форме.

Как отметил один из чиновников: "Основной импульс возник после начала программы, прежде всего благодаря решению Apple привлечь своих поставщиков в Индию". Это решение теперь определяет производственное будущее Apple далеко за пределами Китая.