МИД Кыргызстана рекомендует воздержаться от поездок в Иран

По состоянию на 6 января 2026 года согласно официальным данным МИД Ирана среди пострадавших лиц в ходе протестов на территории Ирана граждан Кыргызской Республики нет.

В связи с указанными обстоятельствами Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики временно воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран, если они не носят срочного и вынужденного характера.

Гражданам Кыргызской Республики, находящимся на территории Ирана, рекомендуется:

- проявлять повышенную бдительность и осторожность;

- избегать мест массового скопления людей, демонстраций и иных акций протеста;

- строго соблюдать требования и рекомендации местных властей и правоохранительных органов;

- иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также контактные данные Посольства Кыргызской Республики;

- отслеживать официальные сообщения местных властей и дипломатических представительств.

Министерство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости будет оперативно информировать граждан о возможных изменениях.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций гражданам Кыргызской Республики рекомендуется незамедлительно обращаться в Посольство Кыргызской Республики в Тегеране. Номер горячей линии: +989352505226, +989352505229.


