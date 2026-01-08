На орбите Земли заканчивается место

На околоземной орбите сейчас около 14 тысяч рукотворных небесных тел. И это только активных, а в виде мусора – не менее 45 тысяч крупных объектов. Трафик там едва ли не как в мегаполисе в час пик, и ситуация стремительно ухудшается. Конец космической эре может положить мощная магнитная буря: земляне просто-напросто лишатся всего, что они когда-либо запустили. Землю окружит кольцом из обломков, которые разрушат все, что мы попытаемся вывести в космос. Таковы выводы нашумевшего исследования. (https://arxiv.org/abs/2512.09643)

Насколько это вероятный сценарий, а насколько – страшилка, задуманная, например, ради выделения финансирования на очередной проект "очистки космоса от мусора"?

С одной стороны, синдром Кесслера (это явление, при котором два спутника порождают рой обломков, в который тут же попадают другие, а дальше – как кости домино, вовлекаются остальные), возникший во время экстремально мощной магнитной бури – едва ли не худшее, что можно вообразить, "в этом случае остается только молиться".

С другой, кое-что настораживает. Авторы работы придумали некий алгоритм, и получили вот такие, жуткие, результаты. Но не факт, что он отвечает реальности. Российские эксперты уже не менее пяти лет тоже делают расчеты по ситуации с орбитальным трафиком, но даже близко не получали таких выводов.

Источник: kp.ru