В России 2026 год признан годом единства народов России

2026 год объявлен Годом единства народов России. На территории Российской Федерации, площадь которой составляет более 17 миллионов квадратных километров, живут представители свыше 190 этнических общностей. В коллекции "Российский народ", размещённой на портале Президентской библиотеки, представлены фотографии, кинохроника, периодические издания и архивные документы, которые глубоко и всесторонне раскрывают многогранность понятия "российский народ".

Ещё в XIX веке просторы Российской империи поражали исследователей. Так, в книге "Руководство к изучению русской земли и ее народонаселения" (1867) написано: "Взглянув только на карту России, можно видеть, что это за огромное государство! Такого обширного никогда не бывало. Оно во все стороны раскинулось так далеко, что ему приходится вести дела с чрезвычайно различными народами".

О населении в книге говорится: "Народу разных племён в нашем царстве множество: поляки, белоруссы, малороссы, великоруссы, немцы, шведы, финны, грузины, армяне, татары, черкесы, персияне и смешанные племена в Сибири и Америке! Хоть целую жизнь учись, всё-таки не узнаешь всех языков свои соотечественников!".

Уникальному историко-культурному наследию народов Российской Федерации на портале Президентской библиотеки посвящена коллекция "Культурное наследие народов России" (https://www.prlib.ru/collections/1353973). В разделе "Кулинария народов России", например, можно узнать, как готовятся "Национальные блюда хакасов". Для любителей сладкого в издании 1884 года собраны секреты и рецепты приготовления сиропов и варенья из различных ягод, а также пастилы, мармелада, желе, соков, морсов, щербетов (молдавских и волошских), пряников, прохладительных напитков из фруктов, ягод, овощей, орехов.

Также можно посмотреть фотоработы автора первых в России цветных фотографий Сергея Прокудина-Горского (1863–1944) в разделе "Коллекция С. М. Прокудина-Горского из фондов Библиотеки Конгресса США" (https://www.prlib.ru/section/685568). Фотографии представляют уникальную историческую и культурную ценность, позволяя увидеть в цвете Россию начала XX века.

Все народы, проживающие в разных уголках России, объединены традиционными ценностями и общей государственностью, которая обеспечивает защиту прав и свобод каждого гражданина, независимо от его национальности и вероисповедания. Об этом рассказывают материалы коллекции "Семья и традиционные семейные ценности в России как основа российской государственности".