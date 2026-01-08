Погода
В России 2026 год признан годом единства народов России

- Светлана Лаптева
2026 год объявлен Годом единства народов России. На территории Российской Федерации, площадь которой составляет более 17 миллионов квадратных километров, живут представители свыше 190 этнических общностей. В коллекции "Российский народ", размещённой на портале Президентской библиотеки, представлены фотографии, кинохроника, периодические издания и архивные документы, которые глубоко и всесторонне раскрывают многогранность понятия "российский народ".

Ещё в XIX веке просторы Российской империи поражали исследователей. Так, в книге "Руководство к изучению русской земли и ее народонаселения" (1867) написано: "Взглянув только на карту России, можно видеть, что это за огромное государство! Такого обширного никогда не бывало. Оно во все стороны раскинулось так далеко, что ему приходится вести дела с чрезвычайно различными народами".

О населении в книге говорится: "Народу разных племён в нашем царстве множество: поляки, белоруссы, малороссы, великоруссы, немцы, шведы, финны, грузины, армяне, татары, черкесы, персияне и смешанные племена в Сибири и Америке! Хоть целую жизнь учись, всё-таки не узнаешь всех языков свои соотечественников!".

Уникальному историко-культурному наследию народов Российской Федерации на портале Президентской библиотеки посвящена коллекция "Культурное наследие народов России" (https://www.prlib.ru/collections/1353973). В разделе "Кулинария народов России", например, можно узнать, как готовятся "Национальные блюда хакасов". Для любителей сладкого в издании 1884 года собраны секреты и рецепты приготовления сиропов и варенья из различных ягод, а также пастилы, мармелада, желе, соков, морсов, щербетов (молдавских и волошских), пряников, прохладительных напитков из фруктов, ягод, овощей, орехов.

Также можно посмотреть фотоработы автора первых в России цветных фотографий Сергея Прокудина-Горского (1863–1944) в разделе "Коллекция С. М. Прокудина-Горского из фондов Библиотеки Конгресса США" (https://www.prlib.ru/section/685568). Фотографии представляют уникальную историческую и культурную ценность, позволяя увидеть в цвете Россию начала XX века.

Все народы, проживающие в разных уголках России, объединены традиционными ценностями и общей государственностью, которая обеспечивает защиту прав и свобод каждого гражданина, независимо от его национальности и вероисповедания. Об этом рассказывают материалы коллекции "Семья и традиционные семейные ценности в России как основа российской государственности".


Россия
