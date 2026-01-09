Погода
Елена Панина: Команда Трампа вошла в раж. Что ждать от неё дальше?

- Светлана Лаптева
Депутат Государственной думы Елена Панина прокомментировала у себя в Telegram военную операцию США в Венесуэле.

"Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всём остальном, однако мы живём в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времён", - заявил в интервью CNN советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер.

Высказался Миллер и о Венесуэле, явно имея в виду остальную Латинскую Америку: "Абсурдно, что мы позволяем стране, находящейся на нашем заднем дворе, становиться поставщиком ресурсов для наших противников, но не для нас. Накапливать оружие наших противников, чтобы иметь возможность выступать в качестве актива против США, а не от имени США".

Не оставил без внимания Миллер и Гренландию: "Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией. На чём основаны её территориальные претензии? На чём основано то, что Гренландия - это колония Дании? Гренландия должна быть частью США". Кстати, это жена Миллера, Кэти, опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага с подписью "Скоро". Похоже, у них на кухне это главная тема для обсуждений...

Следует констатировать: после удачного похищения Николаса Мадуро американский истеблишмент вошёл в раж. Мало было патетики от Марко Рубио и насмешек от Пита Хегсета. Мало было откровений террориста Линдси Грэма. Некогда адекватный сенатор Тед Круз - даже тот умудрился брякнуть: "Каждый враг Америки: от России до Китая, от Колумбии до Кубы, от Северной Кореи до Ирана - все они сейчас смотрят на Белый дом. И я скажу вам: они очень напуганы главнокомандующим и военными возможностями США".

Всё это - яркий пример того, что происходит, если не давать агрессору отпор. Если в ближайшее время американские ястребы разовьют успех: в той же Венесуэле, Колумбии, Гренландии или Иране, - то можно ожидать резкого ужесточения их риторики и в отношении России. И не только риторики.

Надо понимать: успехи, подобные операции в Каракасе, вовсе не настраивают Вашингтон на идею "делить мир" с Москвой и Пекином. Никакая логика размена "США получают Венесуэлу, Россия получает Украину" тут не работает. Скорее, наоборот: можно предположить, что не за горами - выставление ультиматума к России на украинском направлении. И появление новых вопросов от того же г-на Миллера в духе: "По какому праву Россия получила контроль над Землёй Франца-Иосифа и Новой Землёй?"

Конечно, в таком раже американцы могут наделать ошибок. В том числе из-за переоценки собственных возможностей. Характерно, что в случае с Венесуэлой и Гренландией Вашингтону потребовалось отбросить свою излюбленную апелляцию к "международному праву", которая отлично работала на них три с лишним десятилетия после развала СССР. Показательно и то, что о праве сильного заявляет советник президента США по внутренней безопасности, что может намекать на следующие ходы Белого дома во внутриамериканских делах.

Тем не менее, пока Трамп и Ко - на кураже. Пока у них всё эффектно. Пока всё получается. Это означает, что и в отношении России Вашингтон может решиться на такие шаги, о которых прежде думал лишь гипотетически. Случайно ли свежеотставленный глава СБУ Малюк (экстремист и террорист) озвучил на днях, что идёт подготовка "операций мирового уровня"?


Россия, США, Венесуэла
