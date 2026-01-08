Погода
Лиам Розеньор назначен главным тренером "Челси"

Лондонский "Челси" официально объявил о назначении Лиама Розеньора новым главным тренером команды. 41-летний специалист сменил Энцо Мареску, который покинул клуб в начале января.

Розеньор перешёл в "Челси" из французского "Страсбура", с которым по итогам прошлого сезона занял седьмое место в Лиге 1 и вывел команду в Лигу конференций УЕФА. Оба клуба входят в структуру владельцев BlueCo. Контракт с английским тренером рассчитан до 2032 года.

В своём первом заявлении Розеньор подчеркнул важность командного духа, единства и победного менталитета, отметив, что его главная задача - сохранить идентичность "Челси" и продолжить традицию завоевания трофеев.

Назначение произошло на фоне непростой серии результатов: лондонцы одержали лишь одну победу в последних восьми матчах АПЛ. Тем не менее, в минувшем туре "Челси" сумел сыграть вничью с "Манчестер Сити" под руководством временного тренера Калума Макфарлейна.

Первым матчем Розеньора у руля "Челси" станет лондонское дерби против "Фулхэма", после чего команда сыграет с "Чарльтоном" в Кубке Англии.


Теги:
Великобритания, футбол
