Виза в США "под залог": что нужно знать кыргызстанцам о новых правилах

Госдепартамент США включил Кыргызстан в список стран, участвующих в пилотной программе "Visa Bond". Теперь для получения туристической или деловой визы (категории B1/B2) кыргызстанцам может потребоваться внесение денежного залога в размере от 5 до 15 тысяч долларов.
Эта мера введена как инструмент борьбы с нарушением сроков пребывания в стране. Рассказываем, как работает механизм финансовой ответственности и на что обратить внимание при планировании поездки.
Кому придется платить?
Решение о необходимости залога принимает исключительно консульский офицер во время индивидуального собеседования. Под действие программы попадают граждане, которые:
Механизм оплаты: остерегайтесь мошенников
Процедура внесения средств строго регламентирована. Любое отклонение от нее может привести к потере денег:
Жесткие условия: три аэропорта
Для тех, кто получил визу под залог, свобода выбора маршрута ограничена. Въезд в США и, что критически важно, выезд из страны должен осуществляться только через три авиаузла:
Почему это важно? Если вы вылетите домой из Лос-Анджелеса или Чикаго, система может некорректно зафиксировать ваш выезд, что приведет к потере залога.
Возврат или конфискация: цена вопроса
Сумма залога (от $5 000 до $15 000) возвращается автоматически в следующих случаях:
Вы покинули США вовремя (до истечения срока, проставленного в форме I-94 при въезде).
Вы получили визу, но решили не ехать, и срок действия визы истек.
Вам отказали во въезде непосредственно на границе (офицеры CBP).
Когда деньги "сгорают":