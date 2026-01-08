Виза в США "под залог": что нужно знать кыргызстанцам о новых правилах

Госдепартамент США включил Кыргызстан в список стран, участвующих в пилотной программе "Visa Bond". Теперь для получения туристической или деловой визы (категории B1/B2) кыргызстанцам может потребоваться внесение денежного залога в размере от 5 до 15 тысяч долларов.

Эта мера введена как инструмент борьбы с нарушением сроков пребывания в стране. Рассказываем, как работает механизм финансовой ответственности и на что обратить внимание при планировании поездки.

Кому придется платить?

Решение о необходимости залога принимает исключительно консульский офицер во время индивидуального собеседования. Под действие программы попадают граждане, которые:

подают заявление на визу категории B1/B2 (туризм, бизнес, лечение); соответствуют всем визовым требованиям, но, по мнению консула, нуждаются в "дополнительном финансовом стимуле" для возвращения на родину. Важно: Наличие залога не гарантирует 100% получение визы. Это лишь дополнительное условие, которое может быть выдвинуто уже после того, как консул одобрил вашу кандидатуру.

Механизм оплаты: остерегайтесь мошенников

Процедура внесения средств строго регламентирована. Любое отклонение от нее может привести к потере денег:

Только по указанию консула: Не пытайтесь платить заранее. Если деньги внесены без официального требования офицера, они не возвращаются. Документы: Заявитель должен заполнить специализированную форму I-352. Канал оплаты: Платеж принимается только через государственную систему США - Pay.gov. Никаких посредников: Использование сторонних сайтов, турфирм или "помогаек" для оплаты залога запрещено.

Жесткие условия: три аэропорта

Для тех, кто получил визу под залог, свобода выбора маршрута ограничена. Въезд в США и, что критически важно, выезд из страны должен осуществляться только через три авиаузла:

Нью-Йорк (JFK) Вашингтон (IAD - Даллес) Бостон (BOS)

Почему это важно? Если вы вылетите домой из Лос-Анджелеса или Чикаго, система может некорректно зафиксировать ваш выезд, что приведет к потере залога.

Возврат или конфискация: цена вопроса

Сумма залога (от $5 000 до $15 000) возвращается автоматически в следующих случаях:

Вы покинули США вовремя (до истечения срока, проставленного в форме I-94 при въезде).

Вы получили визу, но решили не ехать, и срок действия визы истек.

Вам отказали во въезде непосредственно на границе (офицеры CBP).

Когда деньги "сгорают":