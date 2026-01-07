Погода
В честь Рождества Христова в Бишкеке состоялось праздничное богослужение

- Надежда Хохлова
В ночь праздника Рождества Христова, с 6 на 7 января, в Свято-Воскресенском кафедральном соборе города Бишкека было совершено торжественное рождественское богослужение. Праздничную Божественную литургию возглавил епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий.

В этот святой для православных христиан день храм наполнился верующими, пришедшими прославить Рождение Господа нашего Иисуса Христа и разделить радость великого праздника. Совместная молитва объединила прихожан разных возрастов, собравшихся у рождественских яслей Спасителя.

Во время богослужения было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обращённое ко всем верным чадам Русской Православной Церкви. Также прозвучало Рождественское послание главы Среднеазиатского митрополичьего округа - митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.

Обращаясь к пастве с архипастырским словом, епископ Савватий напомнил о глубоком духовном смысле праздника Рождества Христова, подчеркнув, что это событие не ограничивается одним днём церковного календаря, но должно наполнять всю жизнь христианина.

- Мы должны праздновать Рождество Христово не один раз в году, а ежедневно – всякий раз возрождая Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа в своём сердце. И приносить Ему жертву благодарения, молитвы, служения, смирения и кротости, - призвал прихожан Владыка.

Епископ Савватий напомнил всем, что радость Рождества доступна человеку уже здесь, в земной жизни, и призвал верующих наполнять праздничные дни делами любви и милосердия.

- Мы уже сейчас можем радоваться – радостью душевной и духовной. В святые Рождественские дни важно прославлять Христа: кто-то – песнопениями, кто-то – милостивыми и добрыми делами, - отметил он.

В своей проповеди архипастырь напомнил евангельские образы пастухов и волхвов, которые, узнав о Рождении Спасителя, поспешили поклониться Младенцу Христу, и призвал не проводить дни святок в суете и без духовного содержания.

Особое место в слове Владыки было уделено теме деятельной любви и помощи ближним. Епископ Савватий напомнил о благотворительных и социальных проектах, реализуемых в епархии, и о личной ответственности каждого христианина за служение нуждающимся.

- Господь служил людям в простых, необходимых делах. И сегодня у нас есть возможность продолжать это служение – через Дом Милосердия, через различные формы помощи и участия. Не только в святки, но во все дни нашей жизни, - подчеркнул Владыка Савватий.

В завершение архипастырь сердечно поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова, пожелав духовной радости, крепости сил и Божией помощи на жизненном пути.


URL: https://www.vb.kg/454160
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, Рождество Христово, церковь
