Молодежная сборная Кыргызстана проиграла Саудовской Аравии на Кубке Азии

Молодежная сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии в матче Кубка Азии. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 88-й минуте встречи.

На 34-й минуте матча после просмотра видеоповтора (VAR) главный арбитр Фу Минг показал прямую красную карточку игроку сборной Кыргызстана Арсену Шаршенбекову, после чего команда продолжила игру в меньшинстве.

Следующий матч на турнире сборная Кыргызстана проведет 9 января против команды Вьетнама.

Напомним, Кубок Азии проходит в Саудовской Аравии с участием 16 молодежных сборных, разделенных на четыре группы. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.