Ввезенный из России картофель вернули из-за фитосанитарных нарушений

На "Сводном посту", расположенном вблизи пункта пропуска "Ак-Тилек" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, при ввозе на территорию Кыргызской Республики 44,2 тонны картофеля из Российской Федерации, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза КР.

Указанные нарушения были выявлены Департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в ходе проведения карантинных фитосанитарных контрольных мероприятий.

В соответствии с пунктом 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318, в связи с отсутствием фитосанитарного сертификата на партию подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском, груз был возвращён отправителю.


