США выходят из 66 международных организаций

- Светлана Лаптева
Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций. Об этом сообщил Белый дом.

Как следует из опубликованных им документов, Трамп распорядился о "выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам". Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, все федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 структур вне ООН.

"Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США",- написано в заявлении на сайте Белого дома. Перечень организаций в публикации не указан.

Как указано в сообщении, американские налогоплательщики "потратили миллиарды" на финансирование международных организаций, "получив при этом незначительную отдачу".

Пресс-служба Белого дома напомнила, что после начала второго президентского срока Дональда Трампа США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Также указывается что к концу года США выйдет из ЮНЕСКО.

Источник: kommersant.ru


США
