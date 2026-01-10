Жапаров отметил вклад Мирзиёева в урегулировании границ с Таджикистаном

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в документальном фильме, посвященном его деятельности, рассказал о вкладе лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в решение приграничных споров в Центральной Азии.

В своем интервью глава КР подчеркнул особую роль узбекского коллеги в разрешении многолетнего территориального вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном. По словам Садыра Жапарова, Шавкат Мирзиёев выступал за скорейшее достижение компромисса, призывая стороны "не упускать момент и идти к взаимному соглашению" ради обеспечения долгосрочной стабильности и безопасности во всем регионе, отмечает СМИ Узбекистана.

"Во второй серии фильма в интервью журналисту Айбеку Бийбосуну Садыр Жапаров вспоминает, что после конфликта на кыргызско-таджикской границе в апреле 2021 года, несмотря на возражения своего ближнего круга, в том числе председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, он провёл переговоры с Эмомали Рахмоном в Душанбе. Однако десятичасовое обсуждение не принесло результатов.

После неудачных переговоров Кыргызстан стал усиливать свою армию, закупив турецкие беспилотники Bayraktar Akıncı и Aksungur.

В сентябре 2022 года во время очередного конфликта, по словам президента, стало понятно, что силы армий двух стран сравнялись.

Садыр Жапаров назвал значительным вклад Шавката Мирзиёева в достижении соглашения с Таджикистаном.

"Когда мы встречались на саммитах, я говорил Рахмону: "Давайте сядем и поговорим". Сначала он отказался. Во второй раз согласился. Здесь нужно отметить, что роль президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в этом вопросе была очень большой. Он убедил нас, что необходимо "не упускать момент и идти к взаимному соглашению". Так мы и сели и решили [пограничный спор]", - сказал он.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев назвал Шавката Мирзиёева одним из лидеров, сближающих страны Центральной Азии.

"Он всегда говорил: кыргызам и таджикам нужно договориться, остановить пограничные конфликты. Если у вас будут продолжаться конфликты, говорил он, к нам не придёт ни один инвестор, к нам не приедет ни один турист. "У всех наших стран - окончание "-стан", и они (иностранцы - ред.) не различают - Кыргызстан это, Таджикистан, Узбекистан или Казахстан. Как слышат "-стан", никто к нам не едет, поэтому вам нужно сближаться" - он постоянно это повторял", - рассказал глава МИДа.

Напомним, в марте 2025 года президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между двумя странами. На границе между ними возобновилась работа двух КПП, закрытых с 2021 года. Вновь были запущены авиарейсы из Бишкека в Душанбе и Худжанд.

В марте же Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан подписали трёхсторонний договор о точке стыка границ на встрече лидеров трёх стран в Худжанде. В районе пересечения границ торжественно открыли стелу Дружбы.

Шавкат Мирзиёев тогда отметил, что договор станет фактором стабильности и устойчивого развития региона и укрепит его международный авторитет. "Границы, некогда разделявшие нас, превратились в мосты дружбы и сотрудничества", - сказал тогда он".

Источник: gazeta.uz