Узбекистан будет готовить 5 миллионов лидеров искусственного интеллекта

В 2026 году Узбекистан начнёт подготовку 500 тысяч специалистов в рамках проекта "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта", рассчитанного до 2035 года. Ежегодно будет проходить конкурс с наградами для успешных участников, школ и учителей - денежные премии в $1000, ноутбуки и электромобили.

Порядок реализации проекта "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" определён в постановлении Кабинета министров от 31 декабря.

Напомним, этот проект Узбекистан запустил совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами в декабре. В церемонии участвовали президент Шавкат Мирзиёев и министр по делам правительства ОАЭ Мухаммад бин Абдулла аль-Гергави.

Проект станет продолжением инициативы "Один миллион программистов". В 2026 году планируется обучить 500 тысяч, а в общей сложности - 5 миллионов человек до 2035 года.

Ежегодно в рамках проекта будет проводиться национальный конкурс среди участников, достигших самых высоких результатов:

100 учителей получат денежные премии в эквиваленте 1000 долларов;

10 учителей - зарубежные туристические поездки;

500 молодых людей - ноутбуки;

500 молодых людей - ценные подарки;

3 высших учебных заведения - денежные премии;

2 общеобразовательные школы - "подарок президента" в виде электромобиля.

Для координации проекта утверждена специальная комиссия, которая будет определять региональные целевые показатели, контролировать реализацию инициативы на местах, утверждать порядок оценки участников и принимать решения о награждении.

В её состав вошли семь представителей под председательством министра цифровых технологий, а также заместители министров дошкольного и школьного образования, высшего образования, науки и инноваций, председатель Ассоциации IT-образования и директор Центра развития цифровых образовательных технологий.

Проект "Наследники Мухаммада аль-Хоразми" будет масштабирован в Каракалпакстане и областных центрах. Он предусматривает:

бесплатное обучение современным профессиям (проджект-менеджер по IT, менеджер стартап-проектов) и иностранным языкам;

бесплатные курсы для получения международных профессиональных IT-сертификатов;

участие в соревнованиях по информатике, робототехнике, киберспорту и другим направлениям.

Источник: gazeta.uz