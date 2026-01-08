Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 102.10 - 103.00

Актёр из "Рэкетира" Мурат Бисембин скончался после борьбы с раком

139  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Последние месяцы он провёл под наблюдением врачей, сообщает Orda.kz.

Мурат Бисембин скончался после продолжительной болезни. Актёру было 53 года. Он стал известен благодаря роли в фильме "Рэкетир".

В сентябре 2024 года у него диагностировали рак поджелудочной железы. Последние месяцы он находился под наблюдением врачей. В декабре прошлого года актёра экстренно госпитализировали после инсульта. Его дочь сообщала, что отец долго проходил лечение, включая химиотерапию и иммунотерапию.

По её словам, он с женой прошёл через множество трудностей - постоянные госпитализации, клиники и обследования. Ему срочно нужна была дорогостоящая терапия, и друзья начали сбор средств в соцсетях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454181
Теги:
Казахстан, кино
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  