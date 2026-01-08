Актёр из "Рэкетира" Мурат Бисембин скончался после борьбы с раком

Последние месяцы он провёл под наблюдением врачей, сообщает Orda.kz.

Мурат Бисембин скончался после продолжительной болезни. Актёру было 53 года. Он стал известен благодаря роли в фильме "Рэкетир".

В сентябре 2024 года у него диагностировали рак поджелудочной железы. Последние месяцы он находился под наблюдением врачей. В декабре прошлого года актёра экстренно госпитализировали после инсульта. Его дочь сообщала, что отец долго проходил лечение, включая химиотерапию и иммунотерапию.

По её словам, он с женой прошёл через множество трудностей - постоянные госпитализации, клиники и обследования. Ему срочно нужна была дорогостоящая терапия, и друзья начали сбор средств в соцсетях.