Почему исламское образование развернулось на онлайн?

Исламское образование – это широкий концепт, который чаще всего включает в себя совокупность дисциплин, таких как изучение Корана, хадисов, фикха (исламского права), акыды (исламского вероубеждения), сиры (жизнеописания пророка Мухаммада) и арабского языка (с упором на понимание религиозных текстов в оригинале). Традиционно обучение начиналось в мактабах при мечетях, где дети осваивали чтение Корана, арабский алфавит и основы вероубеждения, после чего уже продолжали образование в медресе - религиозных школах, выполняющих функции как средней, так и высшей духовной семинарии.

В Российской империи и в советский период автономное развитие медресе ограничивалось политическими репрессиями и секуляризацией образования. Однако после распада СССР к концу 1990-х годов в России началось возрождение сети медресе и исламских институтов, но их число и доступность оставались ограниченными из-за бюрократических барьеров, нехватки аккредитаций и давлению со стороны силовых структур.

С 2020 года, когда планету охвати коронавирусная инфекция и соответствующие ограничения, а потом и начавшиеся двумя годами спустя глобальные геополитические потрясения, перед исламским образованием встали новые вызовы. Но проблемы не сломили только начавшую набирать обороты отрасль, некоторые проекты даже сумели воспользоваться ситуацией и показывают хорошие результаты.

Переход исламского образования в онлайн

С середины 2010-х годов в Рунете стали активно появляться русскоязычные онлайн-проекты, обеспечивавшие курсы по шариатским дисциплинам. Параллельно более мелкие студии при мечетях и частные устазы (преподаватели) начали проводить платные и бесплатные курсы через Zoom и мессенджеры, формируя десятки тысяч слушателей по всему СНГ. С учетом широкой сети подобных инициатив в социальных сетях привести какую-то полную и официальную статистику достаточно затруднительно, однако масштабы очевидно огромные.

Причинами подобного роста именно онлайн-сегмента исламского образования являются несколько параллельных процессов. Во-первых, в ряде регионов России (как мусульманских, так и с мусульманским меньшинством) очевиден дефицит классических медресе.

Даже в мусульманских республиках Поволжья и Северного Кавказа количество мест в лицензированных медресе на душу населения остаётся низким, что вынуждает абитуриентов ждать годами или искать альтернативы в интернете. А в большинстве российских регионов (Урал, Сибирь, Северо-Запад) вообще отсутствуют официальные исламские школы, поэтому онлайн-курсы становятся единственным способом получить систематическое религиозное образование.

Во-вторых, постоянная политика по созданию "традиционного" и "государственного" ислама приводит к повышенному уровню секьюритизации по отношению к мусульманам и всем мусульманским проектам, включая образовательные. Подобный активный надзор со стороны силовых структур за религиозными организациями приводят к тому, что часть мусульман боится публичных учебных заведений и не доверяет их компетенции, а предпочитает более анонимное с одной стороны, и независимое с другой, онлайн-обучение.

Отчёты Human Rights Watch и научные исследования подчёркивают, что в ряде регионов (в особенности Северного Кавказа) действия силовых органов, частые и постоянные проверки, также серьезно влияют на снижение притока новых сотрудников в медресе. Это в свою очередь тоже может влиять на то, что многие специалисты также предпочитают переходить в более безопасный формат.

Таким образом, если человек хочет попасть на учебу к конкретному преподавателю, то порой единственной возможностью для этого является Интернет.

Отдельно стоит упомянуть и про проблемы получения исламского образования у лиц без российского гражданства (статус апатридов), которые фактически не могут поступить в медресе из-за требований миграционных служб и внутренних регламентов. Онлайн-платформы, напротив, часто требуют лишь регистрации через электронную почту, что открывает двери для людей, проживающих в России без статуса граждан, которые желают получить исламское образование.

Относительно недавней причиной является возросшая потребность русскоязычной диаспоры за рубежом, которая значительно выросла за последние годы. Русскоговорящие мусульмане в Европе, Турции, США и Канаде сталкиваются с языковым барьером в местных исламских институтах и ищут образование на родном языке, а онлайн-курсы позволяют своевременно получать консультации у квалифицированных преподавателей из России и СНГ.

По экспертным оценкам, сейчас за рубежом постоянно или продолжительное время в течение года проживает до 15 миллионов граждан РФ. Из них мусульмане составляют порядка 15-20%, что соответствует их доле от общего населения страны. Это огромные цифры – у этих людей, помимо всего прочего, есть потребность в получении знаний и навыков на родном языке, в том числе в сфере религии.

Разумеется, в остальном причины популярности исламского образования в онлайне совпадают и с феноменом онлайн-образования в целом: это и гибкость расписания, и экономия времени и ресурсов, и возможности совмещения. Разумеется, особую акселерацию предало и массовое закрытие очных учреждений в период пандемии COVID-19.

Именно в тот момент многие люди начали активно интересоваться онлайн-форматами всех образовательных инициатив, включая исламские. Об этом нам в интервью сообщил и Абдуль-Басит Микушкин, директор Академии "Медина", специалист по исламским наукам и арабскому языку, докторант тафсира.

Как это ни странно для кого-то звучит, но пандемия сыграла, по его словам, позитивную роль в повышении доверия к онлайн-образованию. Работающая исключительно в Интернете академия "Медина", одним из основателем которой он является, - это крупнейший и наиболее активный проект в сфере исламского онлайн-образования в русскоязычном пространстве. С 2020 года проект отмечает существенный рост интереса к ней.

Академия привлекает слушателей из всех регионов России, стран СНГ и русскоязычной диаспоры за рубежом, обеспечивая обучение на родном языке и минимальные бюрократические барьеры. Академию "Медина" выгодно отличает от остальных платформ наличие собственного приложения, возможность офлайн-доступа, запись вебинаров и чаты с преподавателями, что еще лучше позволяет совмещать учёбу с работой и семейными обязанностями, а система автоматизированных тестов и выдача аттестатов по почте повышают мотивацию и доверие студентов.

Учеба в Академии позволяет решить многие обозначенные выше проблемы. Человек может заниматься в любом месте, в том числе там, где вообще поблизости нет мусульман или там, где окружающая среда не настроена лояльно к проявлениям мусульманской активности. Это может быть исключительно между ним, образовательным учреждением и, естественно, Всевышним, коли мы говорим о религиозном образовании.

Онлайн-образование в исламской сфере - это ответ на сочетание социальных, политических и технологических вызовов: дефицит классических медресе, бюрократические ограничения, потребности диаспоры и пост-пандемийные реалии.

Гибкость формата, мультимедийность и возможность учиться без привязки к паспорту создают новый виток развития исламских наук в русскоязычном пространстве. С учётом продолжающейся цифровизации и роста спроса, онлайн-школы и университеты будут играть всё более значимую роль, дополняя и во многом трансформируя традиционные формы исламского образования.