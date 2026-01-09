Посольство Пакистана в Бишкеке объявляет тендер на клининговые услуги

Посольство Исламской Республики Пакистан в Бишкеке объявляет тендер на привлечение клининговой компании для регулярной уборки здания Канцелярии.

Информация о тендере также размещена на официальном сайте PPRA - www.ppra.org.pk

Подробные сведения о перечне и объёме выполняемых работ можно получить на стойке регистрации Посольства либо по телефону:+996 (312) 373-901.

Осмотр объекта проводится по предварительной договорённости по указанному номеру телефона.

Крайний срок подачи заявок - 6 февраля 2026 года.