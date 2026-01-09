"Манчестер Сити" вновь теряет очки в борьбе за титул в АПЛ

"Манчестер Сити" потерял очки в третьем подряд матче Премьер-лиги, сыграв вничью с "Брайтоном" со счётом 1:1 в домашней встрече на стадионе "Этихад" в среду.

Эрлинг Холанд вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти в конце первого тайма, что позволило "Сити" рассчитывать на возвращение к победам после ничьих с "Сандерлендом" и "Челси". Однако гол Каору Митомы во втором тайме, ставший для японца первым с сентября, лишил команду Пепа Гвардиолы трёх очков.

Этот результат даёт лидеру чемпионата - "Арсеналу" - возможность увеличить отрыв до восьми очков в случае победы над "Ливерпулем" в четверг.

В концовке матча "Сити" имел шансы вырвать победу, но Холанд и Раян Шерки не смогли реализовать выгодные моменты. Начало 2026 года складывается для манчестерцев непросто: клуб столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами в обороне. Травмы получили Жошко Гвардиол, Рубен Диаш и Джон Стоунз.

В результате Гвардиоле пришлось выпустить в центре защиты малоопытную пару - 21-летнего Абдукодира Хусанова и дебютанта Макса Аллейна. 20-летний Аллейн был экстренно возвращён из аренды в "Уотфорде" на этой неделе.

"Брайтон" активно начал матч и несколько раз потревожил вратаря хозяев Джанлуиджи Доннарумму: опасные удары нанесли Паскаль Гросс и Ферди Кадиоглу. "Сити" в первом тайме создавал немного моментов, а Хусанов отметился важным подкатом, сорвав выход Георгиньо Руттера один на один.

Спорный эпизод произошёл перед перерывом, когда Джереми Доку оказался на газоне в штрафной площади. Главный арбитр Томас Брамалл сначала не назначил пенальти, за что Гвардиола получил жёлтую карточку, однако после просмотра VAR решение было изменено. Холанд уверенно реализовал 11-метровый.

Во втором тайме хозяева не сумели развить успех и были наказаны: Митома точным ударом с линии штрафной сравнял счёт. Вскоре "Брайтон" мог выйти вперёд, но Диего Гомес не сумел воспользоваться стопроцентным моментом.

Несмотря на давление "Сити" в концовке - включая удар Холанда, вынесенный с линии ворот, и неточный выстрел Шерки, - гости сумели удержать ничью.

Потеря очков усиливает давление на "Манчестер Сити" в чемпионской гонке на фоне нестабильных результатов и кадровых проблем.