Месси рассказал о планах после завершения карьеры

- Самуэль Деди Ирие
Лионель Месси поделился редкими мыслями о своей жизни после завершения профессиональной футбольной карьеры, дав понять, что тренерская деятельность не входит в его планы.

Как сообщает Transfer News Live, комментарии аргентинца были опубликованы в социальных сетях. В них Месси рассуждает о будущем за пределами футбольного поля и признаёт, что его путь после ухода из большого спорта может отличаться от традиционного для бывших игроков.

Несмотря на то что многие экс-футболисты выбирают работу тренером, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" отметил, что не видит себя в роли наставника команды с бровки.

При этом Месси не уточнил, чем именно планирует заниматься после завершения карьеры, оставив пространство для различных предположений. Его слова вызвали активное обсуждение среди болельщиков и экспертов.


Теги:
футбол
