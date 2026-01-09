Турнир по футзалу "Наристе-2026" приближается к развязке

Международный турнир по футзалу "Наристе-2026", проходящий в Бишкеке, вступил в решающую стадию. Соревнования стартовали 3 января и завершатся 10 января, определив сильнейшие команды в семи категориях.

Турнир собрал участников из разных стран и объединил представителей государственных структур, любительские коллективы и ветеранов футбола старше 35 лет. На протяжении недели команды ведут напряжённую борьбу, демонстрируя высокий уровень мастерства и спортивного соперничества.

Организаторы подчёркивают, что "Наристе" уже давно стал не просто соревнованием, а значимой площадкой для развития футзала и укрепления спортивных связей между странами.

Матчи проходят на двух ведущих аренах столицы - во Дворце спорта имени Кожомкула и в спортивном комплексе "Газпром - детям". Финальные игры и церемония награждения победителей и призёров состоятся 10 января.