В новом интервью российский экономист и публицист Валентин Катасонов рассматривает события в Венесуэле как демонстрацию того, что международная система больше не работает по прежним правилам. Он описывает молниеносную операцию США как знак новой эпохи, где право окончательно уступило место силе. По его словам, активная фаза заняла меньше часа, а весь эпизод - несколько часов, и именно такая скорость стала ключевым сигналом миру: Соединённые Штаты готовы действовать напрямую и жёстко, не оглядываясь на международные структуры.

Катасонов много говорит о том, что современные конфликты давно вышли за рамки классических войн. Он подчёркивает, что решающим фактором становятся деньги, агентурные сети, работа с внутренними группами влияния. В его логике тыл, который раньше означал экономику, сегодня включает и информационное пространство, и социальную среду, и способность государства защищать себя изнутри.

Отдельный пласт разговора - судьба ООН. Экономист утверждает, что организация фактически утратила смысл: США сокращают участие в десятках структур, нарушают уставные правила и де-факто демонстрируют презрение к механизму коллективных решений. Он вспоминает заявления американских политиков, ставящих под сомнение саму необходимость ООН, и говорит о том, что после Венесуэлы становится очевидно: система, созданная после Второй мировой войны, больше не функционирует.

Большое место в интервью занимает история мировой финансовой системы. Катасонов подробно возвращается к Бреттон-Вудской конференции, отказу США от золотого обеспечения, формированию нефтедолларовой схемы и "ямайской реформе", которую он называет закрытым сговором небольшого круга западных стран. В его версии доллар стал мировой валютой не благодаря доверию, а благодаря военной мощи и контролю над ключевыми сырьевыми рынками. Он подчёркивает, что попытки отдельных государств создать альтернативы от золотого динара Каддафи до независимых расчётных схем приводили к силовому давлению.

На фоне происходящего эксперт видит признаки системного кризиса мировой валютно-финансовой модели. По его словам, Саудовская Аравия постепенно отходит от прежних договорённостей с США, на Ближнем Востоке формируется новая конфигурация сил, а внутренние потрясения в ряде стран от Латинской Америки до Ирана связаны с борьбой за контроль над рынками, ресурсами и расчётами. Он считает, что мир входит в период нестабильности, когда старые правила уже разрушены, а новые ещё не сформированы.