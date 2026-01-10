Погода
МИД КР информирует об ужесточении визовых требований США для кыргызстанцев

- Светлана Лаптева
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о введении американской стороной дополнительных условий для получения неиммиграционных виз категорий B-1/B-2 (туризм и бизнес).

Согласно официальным данным Госдепартамента США, с 21 января 2026 года для граждан Кыргызстана вводится обязательное требование о внесении финансового залога в размере от 5 000 до 15 000 долларов США. Точная сумма определяется консульским офицером индивидуально в ходе собеседования.

Порядок оформления: После соответствующего указания консула заявитель обязан предоставить форму I-352 Министерства внутренней безопасности США и подтвердить согласие с условиями залога через онлайн-платформу Pay.gov.

Важные условия:

Внесение залога не гарантирует получение визы.

Сумма не возвращается, если гражданин нарушил срок пребывания в США или изменил свой иммиграционный статус.

Новые правила распространяются только на заявления, поданные после вступления изменений в силу.

Ограничения по въезду и выезду: Граждане, получившие визу с условием залога, обязаны пересекать границу США исключительно через следующие аэропорты:

Международный аэропорт Логан, Бостон (BOS);

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Нью-Йорк (JFK);

Международный аэропорт имени Даллеса, Вашингтон (IAD).

Несоблюдение данных логистических требований может привести к отказу во въезде или аннулированию визы.

По информации американской стороны, включение Кыргызстана в данный перечень обусловлено высоким уровнем нарушений визового режима со стороны граждан республики. В этой связи МИД КР настоятельно призывает граждан заблаговременно изучать обновленные требования и строго соблюдать миграционное законодательство США во избежание негативных последствий.


Теги:
виза, США, Кыргызстан
