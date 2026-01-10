Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.72 - 102.52

Грузы, не соответствующие требованиям ЕАЭС, не допустят на территорию КР

123  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

8 января 2026 года директор Департамента химизации, защиты и карантина растений М. А. Кочеров совершил инспекционный выезд на пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке госграницы. Несмотря на продолжающиеся новогодние каникулы для госслужащих, была проведена внеплановая проверка функционирования пункта фитосанитарного контроля "Ак-Тилек" и склада временного хранения (СВХ) "Кант".

В ходе инспекции руководству пунктов были даны указания по строгому соблюдению регламентов и усилению контроля за импортом и экспортом подкарантинной продукции. Особое внимание уделено работе участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

По итогам проверки М. А. Кочеров поручил:

Бескомпромиссно принимать меры в случае выявления нарушений: осуществлять возврат, уничтожение или обеззараживание сельхозпродукции.

Пресекать попытки ввоза грузов, не соответствующих фитосанитарным требованиям ЕАЭС.

Обеспечить полную фитосанитарную безопасность республики и не допускать проникновения опасных организмов на территорию страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454196
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  