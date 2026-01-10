Грузы, не соответствующие требованиям ЕАЭС, не допустят на территорию КР

8 января 2026 года директор Департамента химизации, защиты и карантина растений М. А. Кочеров совершил инспекционный выезд на пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке госграницы. Несмотря на продолжающиеся новогодние каникулы для госслужащих, была проведена внеплановая проверка функционирования пункта фитосанитарного контроля "Ак-Тилек" и склада временного хранения (СВХ) "Кант".

В ходе инспекции руководству пунктов были даны указания по строгому соблюдению регламентов и усилению контроля за импортом и экспортом подкарантинной продукции. Особое внимание уделено работе участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

По итогам проверки М. А. Кочеров поручил:

Бескомпромиссно принимать меры в случае выявления нарушений: осуществлять возврат, уничтожение или обеззараживание сельхозпродукции.

Пресекать попытки ввоза грузов, не соответствующих фитосанитарным требованиям ЕАЭС.

Обеспечить полную фитосанитарную безопасность республики и не допускать проникновения опасных организмов на территорию страны.