Камчыбек Ташиев о союзе с президентом: "Нас разлучить может только смерть"

Карыпбай кызы Толгонай
В новом документальном фильме "Президент" глава ГКНБ Камчыбек Ташиев предельно откровенно высказался о своих взаимоотношениях с Садыром Жапаровым, расставив все точки в вопросе о прочности правящего тандема. По словам главы спецслужб, любые попытки недоброжелателей внести разлад в их отношения всегда наталкивались на "каменную стену" взаимного доверия. Он отметил, что пока одни строили интриги в надежде извлечь выгоду из возможной ссоры лидеров, сам тандем лишь укреплялся, сосредоточившись на решении государственных задач.

"Отношениям между мной и Садыром Нургожоевичем, нашему курсу и всей нашей совместной деятельности свидетель Бог: Он все видит. У нас нет мысли конкурировать друг с другом ради политики, богатства или влияния. Нас объединяет общая цель - любовь к кыргызскому народу и нашему государству. Многие пытались и пытаются рассорить нас, заявляя, будто мне нужен пост президента. Но мне это не нужно. У меня нет мысли сместить Садыра Нургожоевича, и именно поэтому мы не ставим друг другу подножки, а поддерживаем друг друга, что и дает стране возможность развиваться. Скажу открыто, что наши отношения основаны на взаимопонимании, и их планам не суждено сбыться. В этой жизни разлучить нас может только смерть. И если будет здоровье и возможность работать, я хотел бы продолжать нашу деятельность именно в таком формате до самого конца", - сказал он.


