Володин: Мы готовим инициативы по ужесточению миграционной политики в РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России готовят к внесению в Госдуму ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", – написал Володин.

Он сообщил, что планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования (с 90 до 30 дней) для всех иностранных граждан, приезжающих в Россию более чем на три месяца. Также предполагается обязать медицинские организации передавать данные: в МВД России – об оформленных медицинских заключениях, в Роспотребнадзор – о случаях выявления у мигрантов инфекционных заболеваний для оперативной депортации этих граждан.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования, установив штраф и возможность выдворения по решению суда. Планируется также ужесточить уголовную ответственность за подделку официальных медицинских документов об отсутствии опасных для окружающих заболеваний и за их оборот таких бумаг.

Володин подчеркнул, что эти меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в стране.

Ранее Володин сообщал, что Федеральная служба судебных приставов в текущем году выдворила из России около 35 тысяч мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. Он напомнил, что с февраля 2025 года действует реестр контролируемых лиц – база данных о нелегальных мигрантах, созданная по инициативе депутатов по обращениям граждан. На 1 сентября 2025 года в этом реестре числились 770 тысяч мигрантов, треть из которых составляют женщины и дети.

Источник: Вести