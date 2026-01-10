Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.72 - 102.52

Володин: Мы готовим инициативы по ужесточению миграционной политики в РФ

344  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России готовят к внесению в Госдуму ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", – написал Володин.

Он сообщил, что планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования (с 90 до 30 дней) для всех иностранных граждан, приезжающих в Россию более чем на три месяца. Также предполагается обязать медицинские организации передавать данные: в МВД России – об оформленных медицинских заключениях, в Роспотребнадзор – о случаях выявления у мигрантов инфекционных заболеваний для оперативной депортации этих граждан.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования, установив штраф и возможность выдворения по решению суда. Планируется также ужесточить уголовную ответственность за подделку официальных медицинских документов об отсутствии опасных для окружающих заболеваний и за их оборот таких бумаг.

Володин подчеркнул, что эти меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в стране.

Ранее Володин сообщал, что Федеральная служба судебных приставов в текущем году выдворила из России около 35 тысяч мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. Он напомнил, что с февраля 2025 года действует реестр контролируемых лиц – база данных о нелегальных мигрантах, созданная по инициативе депутатов по обращениям граждан. На 1 сентября 2025 года в этом реестре числились 770 тысяч мигрантов, треть из которых составляют женщины и дети.

Источник: Вести


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454206
Теги:
миграция, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  