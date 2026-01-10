Российские депутаты хотят запретить продлевать патент мигрантам с долгами

Инициатива может стать "одним из стимулирующих инструментов для борьбы с долгами у иностранцев", отметил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты Госдумы после праздников внесут законопроект об отказе в выдаче или продлении трудовых патентов иностранцам, не выполняющим решения российских судов, в том числе по долгам. Об этом ТАСС сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы с коллегами настаиваем, что необходимо предусмотреть механизм, при котором, если мигрант является злостным неплательщиком - есть решение суда, а у него долг, который он не платит, - это тоже должно быть основанием для отказа в выдаче патента. В правительство этот законопроект направлен, он будет внесен в Государственную думу уже в весеннюю сессию", - сказал Нилов.

Он объяснил, что эта инициатива может стать "одним из стимулирующих инструментов для борьбы с долгами у иностранцев". "Это необходимо для того, чтобы создать условия, при которых должник должен будет для продления патента себе в обязательном порядке погасить долг", - подчеркнул депутат.

Как ранее сообщал Нилов, в предлагаемых поправках поводом для аннулирования трудового патента будет любое злостное неисполнения решения российского суда.

Ранее МВД РФ опубликовало проект приказа об обновлении регламента оформления и выдачи патентов. Предполагается, что иностранцам не будут выдавать документ, если они употребляют наркотики, страдают опасными инфекционными заболеваниями или вовремя не предоставили документы по результатам медицинского освидетельствования и так далее.