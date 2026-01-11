Феррари сохранит связки гонщиков с гоночными инженерами в сезоне-2026

Команда Феррари решила сохранить текущие связки "пилот - гоночный инженер" на сезон Формулы-1 2026 года. Льюис Хэмилтон продолжит работу с Риккардо Адами, а Шарль Леклер останется в паре с Брайаном Боцци.

Ранее по ходу сезона появлялись слухи о возможных изменениях из-за напряжённых радиопереговоров. Руководитель команды Фредерик Вассер заявлял, что все варианты рассматривались, однако в итоге в Феррари сделали ставку на стабильность.

Ожидается, что команда официально подтвердит структуру инженерного штаба позднее.