Феррари сохранит связки гонщиков с гоночными инженерами в сезоне-2026

- Самуэль Деди Ирие
Команда Феррари решила сохранить текущие связки "пилот - гоночный инженер" на сезон Формулы-1 2026 года. Льюис Хэмилтон продолжит работу с Риккардо Адами, а Шарль Леклер останется в паре с Брайаном Боцци.

Ранее по ходу сезона появлялись слухи о возможных изменениях из-за напряжённых радиопереговоров. Руководитель команды Фредерик Вассер заявлял, что все варианты рассматривались, однако в итоге в Феррари сделали ставку на стабильность.

Ожидается, что команда официально подтвердит структуру инженерного штаба позднее.


