ФИФА внедрит 3D-аватары футболистов на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о масштабной технологической инновации, которая будет реализована на чемпионате мира 2026 года. Для каждого из 1 248 заявленных на турнир футболистов будут созданы персональные цифровые 3D-модели. Сканирование каждого игрока займет всего одну секунду и станет частью обязательной предтурнирной процедуры.

Полученные данные планируется использовать для значительного повышения точности полуавтоматической системы определения офсайда. Кроме того, 3D-аватары позволят создавать детализированную визуализацию судейских решений, транслируя графику спорных моментов зрителям на стадионах и телеаудитории в режиме реального времени.

Данная технология уже прошла успешные испытания в ходе Межконтинентального кубка ФИФА. На предстоящем мундиале она будет масштабирована на все матчи, что обеспечит новый уровень прозрачности судейства и зрелищности спортивного контента.