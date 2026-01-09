Кыргызские бойцы ММА демонстрируют успехи на мировой арене

Достижения кыргызских спортсменов в смешанных единоборствах продолжают привлекать внимание ведущих мировых промоушенов, включая UFC и ACA. Республика сегодня занимает 16-е место в глобальном рейтинге ММА с общим показателем 6777 баллов, что подчеркивает высокий уровень национальной школы боевых искусств.

В числе самых успешных представителей Кыргызстана - Кубаныч Абдисалам (легкий вес, 28-е место в мире среди 22 937 бойцов), Эдиль Эсенгулов (легчайший вес, 47-е место), Жакшылык Мырзабеков (полусредний вес, 247-е место), а также Рафаэль Физиев (легкий вес, 282-е место), уже проявивший себя на международной арене.

Среди других перспективных бойцов - Муртазали Магомедов (полулегкий вес, 347-е место), Алтынбек Мамашев (полусредний, 355-е место), Кямран Аббасов (полусредний, 386-е место) и Бусурманкул Эбдибейт (полулегкий, 395-е место).

Эксперты отмечают, что стабильный прогресс кыргызских бойцов и их высокая техническая подготовка позволяют республике укреплять репутацию страны, производящей конкурентоспособных и зрелищных спортсменов на международной арене.