МВД задержан экс-депутат Аккулу Бердиев

432  0
- Карыпбай кызы Толгонай
МВД КР расследует уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Сообщается, что в рамках расследования задержан бывший депутат Аккулу Бердиев.

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый обманным путем завладел денежными средствами, после чего распорядился ими в личных интересах.

Кроме того, в органы внутренних дел ранее поступали обращения от супруги указанного лица о фактах семейного насилия. Указанные материалы зарегистрированы и рассматриваются в установленном законом порядке.

Следственные и процессуальные мероприятия продолжаются.


Теги:
задержание, мошенничество, семейное насилие, Жогорку Кенеш, Депутат, МВД
