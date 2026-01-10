Погода
Итоги развития агропромышленного комплекса КР за 2025 год: цифры и факты

- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР подвело итоги 2025 года. Прошедший год стал периодом активного развития кооперации, модернизации инфраструктуры и внедрения новых технологий в аграрном секторе.

Развитие переработки и логистики На сегодняшний день в республике функционируют 483 перерабатывающих предприятия, 39 из которых запущены в 2025 году. Малый бизнес представлен 5 200 предприятиями (61 создано в текущем году). Логистическая сеть страны включает:

  1. 40 торгово-логистических центров;
  2. 264 овощехранилища;
  3. 115 современных убойных пунктов.

Особый акцент сделан на качестве: 56 предприятий сектора успешно внедрили международные стандарты безопасности продукции.

Кооперация и техническое оснащение: в сельской местности продолжается процесс объединения фермеров. На данный момент действует 821 сельскохозяйственный кооператив, включая 68 новых объединений.

Масштабная поддержка оказана в сфере механизации. В 2025 году аграриям передано в лизинг 9 079 единиц сельхозтехники на рекордную сумму 25,2 млрд сомов. Техническое обслуживание обеспечивают 186 машинно-тракторных станций (МТС) различных форм собственности.

Социальный эффект: реализация государственных мер позволила обеспечить стабильную занятость в отрасли для 31 276 человек. Только за 2025 год в сфере переработки сельхозпродукции было создано 1 264 новых рабочих места.

Специалисты отмечают, что 2025 год заложил прочный фундамент для технологического суверенитета и устойчивого развития агропромышленного комплекса Кыргызстана.


