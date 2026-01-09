Кыргызстан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в футболе

В Джидде Кыргызская футбольная ассоциация (КФА) и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали президент КФА Камчыбек Ташиев и президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисехал.

Главная цель меморандума – развитие футбола в Кыргызстане, повышение уровня национальных сборных и обмен международным опытом. В 2026–2027 годах планируются товарищеские матчи среди женских и юношеских сборных.

Стороны также договорились о совместной работе по обучению тренеров, повышению их квалификации, обмену спортивной информацией и совершенствованию системы управления футболом.