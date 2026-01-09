Погода
ГКНБ задержал сотрудников Узгенского РОВД по подозрению в жестоком избиении

309  0
- Алина Мамаева
ГКНБ КР расследует уголовное дело по фактам причинения особо тяжкого вреда здоровью и превышения должностных полномочий сотрудниками милиции Узгенского района.

Следствием установлено, что 3 января 2026 года сотрудники Узгенского РОВД, злоупотребляя служебным положением, незаконно задержали двух граждан. Мужчин доставили в Куршабское поселковое отделение милиции (ПОМ) без оформления необходимых процессуальных документов. В дальнейшем к задержанным применили физическое насилие, в результате чего одному из них причинен особо тяжкий вред здоровью. У пострадавшего диагностированы тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга.

В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 ч. 3 п. 2 и ст. 338 ч. 2 п. 4 УК КР, сотрудники милиции С. Х., И. у. К. и А. А. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах превышения должностных полномочий, злоупотребления служебным положением и иных противоправных действиях со стороны сотрудников правоохранительных органов.


URL: https://www.vb.kg/454228
Теги:
ГКНБ, Узгенский район, Кыргызстан, милиция
