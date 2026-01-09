Эржан Токотаев не прошёл медицинский осмотр в "Локомотиве"

Кыргызстанский вратарь Эржан Токотаев не станет игроком "Локомотива". Об этом сообщил главный редактор сайта Championat.asia Нарзулла Сайдуллаев.

По информации источника, 25-летний голкипер не смог успешно пройти медицинское обследование из-за выявленных проблем со здоровьем. В связи с этим переговоры между клубом и футболистом были остановлены, а "Локомотив" принял решение отказаться от подписания контракта.

Отмечается, что теперь железнодорожники сосредоточатся на поиске другого легионера на позицию вратаря.

В минувшем сезоне Эржан Токотаев выступал за "Андижан". В составе узбекского клуба он провёл 16 матчей, пропустил 22 мяча и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.