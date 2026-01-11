Погода
В Ташкенте стартовала выдача стикеров в зависимости от уровня выбросов авто

- Светлана Лаптева
В Ташкенте официально стартовало внедрение системы экологических стикеров, которые разделят столичный автотранспорт на три цветовые категории: "чистую" (зеленый), "среднюю" (желтый) и "вредную" (красный). Выдачи экологических стикеров станут обязательными при регистрации и перерегистрации автомобилей. Экологический класс автомобиля будет определяться автоматически на основе заводского стандарта "Евро" либо по результатам бесплатной диагностики. Эта маркировка станет определяющим фактором для доступа в специальные "чистые" зоны, границы которых в ближайшее время установят местные Кенгаши. Именно вопрос территориального зонирования обещает стать самым дискуссионным, так как для владельцев автомобилей с низким эко-классом въезд в такие районы будет либо полностью ограничен, либо станет возможен только после уплаты компенсационного сбора.

Такая практика является общемировым трендом и уже около 30 лет успешно функционирует в крупнейших мегаполисах Европы. Наиболее ярким примером служит лондонская зона сверхнизких выбросов (ULEZ), которая сегодня охватывает территорию всего Большого Лондона площадью около 1,6 тысячи квадратных километров, включая аэропорт Хитроу. В британской столице право на бесплатный проезд имеют бензиновые авто стандарта Euro 4 и выше (преимущественно выпушенные после 2005 года) и дизельные машины стандарта не ниже Euro 6. Те же, чей транспорт не соответствует экологическим требованиям, обязаны платить ежедневный сбор в размере 12,5 фунта стерлингов для легковых машин и 100 фунтов - для грузовиков и автобусов. Ташкентская инициатива фактически адаптирует этот международный опыт, создавая правовую базу для улучшения качества городского воздуха через экономические и административные фильтры.


