Сборная Марокко вышла в полуфинал Кубка Африки впервые с 2004 года

Сборная Марокко завоевала историческую путёвку в полуфинал Кубка африканских наций 2025 года, уверенно обыграв Камерун со счётом 2:0 в четвертьфинале турнира.

Главным героем встречи вновь стал Браим Диас, открывший счёт и забивший свой пятый мяч в пяти матчах, что позволило ему сохранить лидерство в гонке бомбардиров турнира. Окончательный результат закрепил Исмаэль Сайбари, благодаря чему марокканцы полностью контролировали ход принципиального поединка.

Эта победа стала для Марокко первой с 2004 года, позволив команде выйти в полуфинал КАН, и сохранила шансы на завоевание континентального титула впервые за последние 50 лет. В полуфинале марокканцы сыграют с победителем пары Нигерия - Алжир, и этот матч обещает быть крайне напряжённым.

Ранее в полуфинал также пробился Сенегал, минимально обыграв Мали - 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник "Эвертона" Илиман Ндиайе, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперника. Положение сборной Мали усугубилось после удаления Ива Биссума ещё до перерыва. Сенегал в полуфинале встретится с победителем противостояния Египет - Кот-д"Ивуар.

Таким образом, полуфиналы Кубка африканских наций 2025 года обещают болельщикам яркие и бескомпромиссные матчи на решающей стадии турнира.