Кыргызстан уступил Вьетнаму в матче Кубка Азии U-23

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу потерпела поражение от команды Вьетнама в матче группового этапа Кубка Азии среди игроков до 23 лет. Встреча, прошедшая на стадионе "Кинг Абдулла Спорт Сити", завершилась со счетом 1:2 в пользу вьетнамских футболистов.

Единственный гол в составе кыргызской сборной забил Марлен Мурзахматов. Несмотря на активные попытки кыргызстанцев спасти игру и организованный навал в концовке встречи, сопернику удалось реализовать свои моменты и удержать преимущество до финального свистка.

Данный результат серьезно осложнил задачу подопечных тренерского штаба Кыргызстана по выходу в плей-офф турнира. Матч стал важным индикатором готовности команды к финальной стадии соревнований, и теперь сборной необходимо максимально эффективно использовать оставшиеся игры группового этапа, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы.

Кубок Азии U-23 проходит в эти дни в Саудовской Аравии. Команды региона сражаются за право войти в число лучших коллективов континента и побороться за престижный титул.