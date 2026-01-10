"Люди работали на износ". Глава союза журналистов оценил фильм "Президент"

Азамат Касыбеков, глава Независимого союза журналистов Кыргызстана, на своей странице в социальной сети поделился своим видением четырехсерийного документального проекта Айбека Бийбосунова "Президент". Публикуем его размышления о фильме, политике и человеческой судьбе.

"Посмотрел четырехсерийный авторский фильм известного журналиста Айбека Бийбосунова "Президент". Намеренно не стал высказываться после первой серии, просто решил дождаться целостного впечатления. Многие уже поспешили обсудить художественную ценность, якобы несоответствие жанру или затянутость. Об этом сказано достаточно. Я же скажу коротко: мне понравилось.

Сделано профессионально, добротно, с полутонами, немного с элементами театральности, но без прямолинейной пропаганды. На мой взгляд, этот проект - своего рода подведение итогов пяти лет президентского правления. В фильме есть важный момент: вице-премьер-министр Камчыбек Кыдыршаевич вспоминает разговор с президентом сразу после его назначения. Тогда были обозначены несколько целей, которые казались почти невыполнимыми: вернуть Кумтор, искоренить коррупцию, победить ОПГ и решить вопрос границ.

По большому счету, с этими задачами дуумвират справился. Хотя насчет того, что осталось победить 30 процентов коррупции, я бы все-таки поспорил с главой ГКНБ. Первый срок Жапарова очень напоминает советскую пятилетку с лозунгом "догнать и перегнать". Люди работали на износ, отдавали последнее, трудились сутками. Работы было так много, что за эти пять лет президент заметно постарел, аж волосы побелели и лицо покрылось морщинами. Это бросается в глаза.

Думаю, уже тогда он размышлял и о второй пятилетке. Об этом можно судить по его недосказанным фразам. К тому же Камчыбек Ташиев прямо и однозначно заявил о поддержке своего друга на следующих президентских выборах. О будущих планах на ближайшие 5–6 лет президент тоже приоткрыл завесу. Речь идет о крупных инфраструктурных проектах: железной дороге Китай–Узбекистан–Кыргызстан, строительстве ГЭС, которые, по его словам, гарантированно дадут прирост ВВП. Экономика, как он утверждает, встала на рельсы и начала неминуемое движение вперед.

Я согласен, что следующие несколько лет нужно максимально сосредоточить внимание именно на экономике. Важно не только наращивать бюджет, но и жить по средствам. Тучные годы нужно использовать грамотно: создавать стабилизационный фонд, развивать реальную экономику, экспорт, туризм. Те сферы, где можно вкладывать меньше, а зарабатывать больше. Что касается мечты президента войти в десятку самых развитых стран мира - сегодня в это трудно поверить. Но если в ближайшие 10–20 лет в Кыргызстане будет устойчивое экономическое развитие, люди почувствуют спокойствие, у них будет работа, хлеб и возможность заниматься бизнесoм, почему бы и нет?

Я мало верю людям, но доверяю цифрам. А статистика, прозвучавшая в фильме, говорит о росте доходов государства, увеличении ликвидности госимущества. При этом нельзя забывать о малом и среднем бизнесе, именно в сфере услуг формируется более 40% ВВП. Не случайно президент недавно представил пакет налоговых и регуляторных послаблений для предпринимателей.

Фильм показывает, кто на самом деле президент. Я много писал и анализировал его фигуру. За образом простого "элпек бала" скрывается жесткий прагматик, прошедший сложную школу жизни. Мне близко именно такое отношение к работе, с холодным умом и пониманием человеческой природы. Это было особенно заметно во время кыргызско-таджикского конфликта: он не поддался эмоциям, несмотря на давление и протесты своих, первым поехал к Эмомали Рахмону с оливковой ветвью мира. И это дало результат. В условиях войны он сохранил человеческие качества, а это, пожалуй, самое сложное в жизни.

Я давно говорил, что в Кыргызстане крайне востребован жанр мемуаров. Было бы правильно, если бы политики оставляли после себя воспоминания о том, как на самом деле принимаются решения, как выглядит политика изнутри, как люди себя ведут под давлением обстоятельств и судьбы. Это важно для молодого поколения. В этом смысле фильм "Президент" - почти мемуарный проект. И он показывает, что такой жанр у нас действительно нужен и востребован", - написал Азамат Касыбеков.