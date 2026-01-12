Граждане Казахстана стали "нарушителями" в Кыргызстане из-за сбоя в системе

Председатель Узбекского этнокультурного объединения Меркенского района Жамбылской области Республики Казахстан Бахадыр Буаханович Хасанбаев рассказал VB.KG о некорректном применении правил пребывания граждан РК в Кыргызской Республике, вступивших в силу 1 сентября 2025 года. По его словам, к нему как к общественному деятелю поступают многочисленные обращения от соотечественников. Он считает необходимым привлечь внимание компетентных органов - МИД, Погранслужбы, ГКНБ, Правительства и Жогорку Кенеша - к этой проблеме, поскольку существующий порядок расчета сроков противоречит логике: данные автоматизированной системы и ручного подсчета разнятся. Это рушит планы и судьбы обычных людей и предпринимателей.

"Как официально сообщила Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики, с 1 сентября 2025 года для граждан Республики Казахстан действуют обновленные правила пребывания, предусмотренные постановлением Кабинета Министров КР № 541 от 10 октября 2023 года. Согласно им, казахстанцы вправе находиться на территории Кыргызстана не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. При этом отсчет срока ведется с даты первого въезда, начиная с момента вступления правил в законную силу.

Важно подчеркнуть: несмотря на то, что положения были приняты еще в 2023 году, фактическое введение новых правил было определено с 1 сентября 2025 года, что неоднократно подтверждалось официальными разъяснениями пограничных органов.

Однако на практике, начиная с декабря 2025 года, на отдельных пунктах пропуска фиксируются системные случаи отказа во въезде гражданам РК по основаниям, не соответствующим действующим нормам. В частности, на КПП "Чалдовар - автодорожный" сотрудники погранслужбы исчисляют сроки пребывания, начиная с 10 октября 2023 года (даты принятия постановления), а не с 1 сентября 2025 года (даты вступления правил в силу).

В результате гражданам выдают акты об отказе, где указывается, что срок их пребывания якобы превышает 200, 300 и даже 400 дней. Это объективно невозможно в рамках правила "90/180". Даже при самом грубом нарушении срок превышения не может составлять более 180 дней, что прямо указывает на ошибку в алгоритме программы, а не на реальные нарушения со стороны людей.

При ручном пересчете выясняется, что фактическое нахождение граждан в КР с 1 сентября 2025 года часто составляет всего 15–20 дней, что полностью укладывается в рамки закона. Ситуация приобрела особую остроту во время новогодних праздников, так как:

значительная часть жителей приграничных районов имеет родственников по обе стороны границы;

многие граждане Казахстана учатся в вузах Кыргызстана;

люди лишены возможности пересечь границу, несмотря на отсутствие нарушений.

Проблема носит массовый характер и подрывает доверие к правоприменительной практике. Несмотря на попытки разъяснить ситуацию на местах, системных изменений не произошло. В связи с этим я направляю данное обращение, чтобы:

привлечь внимание компетентных органов КР к сложившейся практике;

инициировать проверку корректности работы программного обеспечения;

обеспечить единообразное применение правил;

защитить законные права граждан Республики Казахстан.

Нижеописанные случаи стали возможны лишь благодаря содействию старших сотрудников погранслужбы, которые провели ручной пересчет. Но это единичные примеры, в то время как ежедневно через границу проходят сотни людей, в отношении которых автоматизированный расчет применяется без возможности оперативной проверки.

Примеры конкретных случаев:

Кейс 1. Дина Каримжанова. Получила отказ 17.12.2025. Фактическое пребывание с 01.09.2025 - 45 дней. В акте указано: 405 дней. Дина работает в больнице села Андас батыр (РК), а ее семья живет в Кара-Балте (КР). Из-за ошибки она долго не могла попасть домой к детям. Только после вмешательства общественности и ручного пересчета ее пропустили.

Кейс 2. Фурхатжан Рузаев. Получил отказ 13.12.2025. Фактическое пребывание - 13 дней. В акте указано: 201 день. Гражданин не смог навестить пожилых родителей в КР на праздники.

Кейс 3. Карима Каримова. Получила отказ 16.12.2025. Фактическое пребывание - 5 дней. В акте указано: 99 суток. Вместо разъяснений женщина получила угрозы о депортации. Позже было установлено, что она ничего не нарушала.

Кейс 4. Зарина Джанабатырова. Получила отказ 14.12.2025. Фактическое пребывание - 15 дней. В акте указано: 108 дней. Также не смогла вовремя попасть к родственникам.

Кейс 5. Давран Мирсалимов. Студент МУИТ (Бишкек). На момент пересечения границы имел 96 дней пребывания (с учетом учебы), но не был проинформирован о новых правилах. В результате пропускает сессию и не имеет возможности въехать в страну для продолжения обучения.

Мы просим обратить внимание на сложившуюся ситуацию, поскольку она напрямую касается жизни и благополучия людей".

От редакции: Действительно, ручной и компьютерный подсчеты дают разные результаты. Вероятно, в алгоритм программы закралась ошибка. Подобные просчеты заставляют нервничать семьи наших соседей, люди не могут попасть к близким. Надеемся, что компетентные органы оперативно разберутся в ситуации, ведь дружеские отношения между нашими странами строятся прежде всего на человеческих связях.