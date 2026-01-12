Постарайтесь не спешить. Гороскоп с 12 по 18 января

Новогодние длительные выходные дни заканчиваются и наступают полноценные рабочие дни 2026 года. Постарайтесь не спешить, хватаясь то за одни дела, то за другие. С наскока многие вопросы могут не решаться, создавая нервозность и приводя к конфликтам. Примите во внимание раздражённость на работе как со стороны коллег, так и руководства. Составьте пошаговый шаг, с пониманием отнеситесь к возможным накладкам и резкостям. В конечном итоге запланированные цели будут достигнуты, в том числе и благодаря содействию давних друзей и знакомых. Продолжат восстанавливаться давние романтические отношения, чему будет содействовать и встреча Старого Нового года. Луна будет убывать в течение всей недели, а в ночь с субботы на воскресенье, состоится первое в 2026 году Новолуние. Первые лунные сутки начнутся 19 января в 1 час 52 минуты бишкекского времени. Самое время помечтать и построить планы на будущее. Понедельник и вторник – время переосмысления произошедшего и сказанного, ревизии в делах и на складах. Стоит заняться решением юридических вопросов и документами. Воздержитесь от споров, резких и прямолинейных высказываний. Среда, четверг и пятница благоприятствуют работе с постановкой целей, проработки стратегии их достижения. Дни благоприятствуют научной работе, участию в конференциях, проведению тренингов. Удачны поездки, подготовка к поездкам. Суббота и воскресенье располагают к подведению итогов, отпусканию обил и разочарований, очищению перед наступлением нового лунного цикла. Полезно рассчитаться по долгам. Рекомендуется сделать уборку в доме. Суббота удачна для покупок, в том числе недвижимости.

Овен – почувствовав вкус скорой победы, вы с удвоенной силой начнёте борьбу за право быть первыми во всём, что может осложнить отношения, как близкими людьми, так и с руководством. Считаясь с интересами людей, которые вам дороги, учитывая мнение партнёров по бизнесу и коллег, вы избежите раздоров и достигнете заслуженного успеха. Возможен карьерный рост, появление новых влиятельных союзников и рост доходов. Поступив вопреки бушующим внутри вас эмоциям, вы станете сильнее и мудрее.

Телец – первое пришедшее в голову решение окажется ошибочным. Положение в личной жизни и проблемы со здоровьем не трагичны. Решение подскажут верные друзья, любимый человек и деловые партнёры. Прежние рецепты уже не работают. Взяв на вооружение полученные советы, вы найдёте путь, который избавит от накопившихся проблем со здоровьем, в отношениях и бизнесе. Дальние поездки станут частью этого решения, если вы не ринетесь сломя голову, а начнёте действовать продуманно.

Близнецы – лёгкие деньги и случайные романы на миг сделают жизнь интересной. Плата за легкомысленность окажется слишком высокой. Отказавшись от обманчиво лёгкого пути, вы продолжите начатые преобразования в отношениях и на работе. Новый стиль жизни дастся нелегко, но принесёт немало дивидендов. Освоив новую работу или незнакомый вид бизнеса, вы повысите стоимость своего труда и ценность в глазах влиятельных людей.

Рак – разногласия с кем-либо на работе не имеют отношения к вам. Скорее всего у руководителя или делового партнёра плохое настроение и вы встретились в неподходящий для разговора момент. Не заостряйте внимания на услышанном. Встретившись в иное время, вы благополучно решите вопросы сотрудничества и получите нужные документы. Интересно пройдут вечеринки и различные презентации, став началом новой дружбы и делового союза, а возможно и союза двух сердец.

Лев – забегая в мыслях далеко вперёд, вы накручиваете себя переживаниями, от чего страдает ваше самочувствие. Полученные новости способны усилить тревоги, а поездки нарушить планы. Побыв немного в тишине и занявшись текущими делами, вы приведёте нервы в порядок и найдёте объяснение происходящему. Улучшится здоровье, появится настроение для домашних дел и преобразований в работе. Избавившись от нехорошего предчувствия, вы вновь начнёте получать удовольствие от жизни.

Дева – пытаясь всем угодить и поспеть за модными трендами, вы растеряете не только деньги, но и собственную индивидуальность. Отложите инвестиции и покупки до лучших времён. Займитесь учёбой, побывайте с близкими людьми на природе, пообщайтесь с друзьями и родственниками, а также устройте свидание. Общение и новые знания сделают вас увереннее, а жизнь интереснее. Появятся идеи, которые поддержат близкие люди и новые знакомые.

Весы – даже в идеально сделанной работе домочадцы и деловые партнёры найдут недостатки. Их неоправданно жёсткая критика стала следствием плохого настроения и вскоре они поменяют свою точку зрения, а потому не спешите вступать с ними в споры. Близкие люди и деловые партнёры сами поймут что они заблуждались и примутся вам помогать. Удачно сложится партнёрство, пригодятся даже критические замечания. Вы увеличите доходы и сделаете нужные приобретения. Можно приступать к ремонту.

Скорпион – неудавшиеся поездки состоятся, а разговор, испорченный взаимными обидами, будет продолжен. Появится возможность объясниться с любимым человеком, понять причину недовольства детей и родственников. Состоявшийся разговор сгладит шероховатости в общении и восстановит доверие. Стройте далеко идущие планы. Они потребуют больших перемен, но всё это пойдёт на пользу. Вместе с новыми делами и учёбой, у вас появится новый круг общения и увлечения.

Стрелец - кое-кто попытается на вас повлиять при вложении средств или покупках, что приведёт к существенным и бесполезным растратам. Сбить столку могут друзья с их авантюрными предложениями и развлечениями. Оставшись при своём мнении вы удачно распорядитесь деньгами, не ввяжитесь в провокационные затеи и поправите здоровье. Занявшись внешним видом и душевным здоровьем, вы обогатитесь мудрыми знаниями, которые освободят вас от тягостных размышлений и наполнят организм энергией силы.

Козерог – выступая инициатором перемен, не забывайте хоть изредка интересоваться мнением домочадцев и людей из ближайшего круга общения. В большинстве случаев вы правы, но оставляя без внимания предложения друзей и родственников, вы окажетесь без поддержки преданных людей, а оставаться наедине со своими гениальными идеями тоже не выход. Сохранив диалог и с друзьями, и с домочадцами, вы станете лидером перемен, и любые начинания окажутся успешными. Продуктивно пройдут поездки.

Водолей – даже наличие срочной работы не должно быть поводом для бессонных ночей и гонки на дорогах. Вы рискуете своим здоровьем и безопасностью, нарушая привычный образ жизни. Отказавшись от второстепенных дел, вы справитесь с основными задачами, сохраните хорошее самочувствие и получите высокие доходы. Силы пригодятся для штурма новых высот в карьере. Поступившее предложение поставит перед вами непростую, но посильную задачу.

Рыбы – друзья и сослуживцы станут виновниками растрат. Поддавшись на соблазнительные вложения, вы в очередной раз окажетесь в проигрыше, поверив в чудо, в которое продолжаете верить вопреки предыдущим неудачам. Оставьте время для общения с людьми издалека. Вам сделают предложение, которое заставит пересмотреть свои планы и рискнуть сложившимся спокойным течением жизни ради глобальных перемен. Путь преобразований приведёт к исполнению мечты, хотя и окажется долгим.

Астролог Андрей Рязанцев