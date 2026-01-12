"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии после скандала

"Тоттенхэм Хотспур" покинул розыгрыш Кубка Англии, уступив "Астон Вилле", а матч завершился массовой стычкой на поле после финального свистка. Очередная неудача усилила давление на главного тренера лондонского клуба Томаса Франка.

Команда, идущая на 14-м месте в Премьер-лиге, провалила первый тайм. "Астон Вилла" полностью контролировала игру и забила дважды до перерыва. Счёт открыл Эмилиано Буэндиа после комбинации с участием Доньелла Малена, а перед самым уходом в раздевалку Морган Роджерс удвоил преимущество гостей. Болельщики "шпор" встретили команду громким свистом.

После перерыва "Тоттенхэм" заметно прибавил. Вилсон Одоберт сократил отставание в счёте после передачи Рандаля Коло Муани, а хозяева создали ещё несколько опасных моментов, однако вратарь "Виллы" Марко Бизо справился с угрозами. Замены Унаи Эмери помогли гостям удержать преимущество и довести матч до победы.

После финального свистка на поле произошла стычка. Конфликт начался после того, как полузащитник "Тоттенхэма" Жоау Пальинья выразил недовольство празднованием гола в исполнении Олли Уоткинса. В ситуацию вмешались игроки обеих команд, представители штабов и стюарды. Ожидается, что эпизод будет рассмотрен дисциплинарными органами Футбольной ассоциации Англии.

Томас Франк защитил своих игроков, заявив, что именно провокационные действия Уоткинса спровоцировали конфликт, и подчеркнул, что команда играла с самоотдачей. В то же время он признал, что только стабильные результаты смогут снизить напряжение вокруг клуба.

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери постарался сгладить ситуацию, но выразил недовольство ранней травмой Бубакара Камара, полученной после жёсткого подката Пальиньи.

Поражение стало очередным ударом для "Тоттенхэма" после неудачи в матче АПЛ с "Борнмутом". Положение Томаса Франка будет активно обсуждаться перед ближайшей игрой чемпионата против "Вест Хэма". "Астон Вилла" же продолжает борьбу за Кубок Англии.