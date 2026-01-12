Погода
Парк "Евразия" организовал праздник для детей центра "Умут - Надежда"

201  0
Парк "Евразия" в рамках своей долгосрочной миссии по поддержке людей с ограниченными возможностями регулярно принимает гостей из различных благотворительных и реабилитационных организаций. В этот раз парк посетили воспитанники центра "Умут - Надежда".

Для гостей была подготовлена насыщенная праздничная программа. Одним из самых ярких моментов стала встреча с Дедом Морозом, подарившая участникам теплые эмоции и атмосферу настоящего праздника. Воспитанники центра также посетили цирковое представление, приняли участие в интерактивных активностях и развлекательных мероприятиях, организованных командой парка.

Особым событием дня стало выступление воспитанников реабилитационного центра "Умут - Надежда" на главной сцене парка "Евразия". Ребята представили творческие номера, продемонстрировав свои таланты, искренность и стремление к самовыражению. Выступление было тепло встречено зрителями и гостями парка.

Парк "Евразия" предлагает комфортные и доступные условия для посетителей всех категорий, обеспечивая удобную инфраструктуру, безбарьерную среду и адаптированные форматы досуга.

Парк "Евразия" продолжит реализацию социальных инициатив и открыт к сотрудничеству с организациями и сообществами, работающими в сфере инклюзии, приглашая партнеров присоединиться к созданию среды, где каждый человек имеет возможность полноценно отдыхать, общаться и чувствовать заботу.


