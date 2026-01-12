Погода
ГНС ответила на вопросы фермеров на ярмарке в Бишкеке

- Светлана Лаптева
"Участники ярмарки в Бишкеке ждут разъяснений и помощи налоговой службы" - под таким заголовком на VB.KG вышла статья о нововведениях в налоговом законодательстве Кыргызстана, вступивших в силу с 1 января 2026 года. Речь идет об изменениях в порядке регистрации и ведения предпринимательской деятельности, оплате налогов, открытии ИП, использовании патентов и QR-кодов, которые касаются в том числе фермеров и сельхозпереработчиков.

Уже в первый день работы ярмарки в 2026 году, а именно 10 января на площадку прибыла команда Государственной налоговой службы. Представители нескольких подразделений ГНС на месте отвечали на вопросы фермеров, ремесленников и реализаторов сельхозпродукции, давали разъяснения каждому обратившемуся.

Рядом с торговыми рядами была организована информационная площадка, куда приглашаются государственные органы и НПО для разъяснения новшеств и предоставления полезной информации участникам ярмарки. В этот день представители ГНС подробно рассказали о налоговых нововведениях 2026 года и ответили на многочисленные вопросы.

Как отметил начальник управления методологии Государственной налоговой службы Айбек Маматов, диалог оказался своевременным и востребованным.

- Мы вышли на ярмарку, чтобы ответить на вопросы фермеров, реализаторов и сельхозпереработчиков, а также разъяснить, как официально и легально вести деятельность при продаже собственной продукции или товаров, приобретенных у производителей. Мы рассказали, кому необходимо регистрировать ИП, какие категории предпринимателей могут работать по патенту, на какие сроки он оформляется, - сообщил он.

Отдельное внимание налоговики уделили новому требованию, вступившему в силу с 1 января 2026 года, запрету использования личных QR-кодов физических лиц в коммерческой деятельности.

- Теперь использование личного QR-кода, привязанного к физическому лицу, для предпринимательской деятельности влечет штраф. Необходимо обратиться в банк, открыть расчетный счет для ИП и получить отдельный QR-код, привязанный именно к этому счету. Этим QR-кодом можно пользоваться как на ярмарках, так и в других местах торговли, - пояснил Айбек Маматов.

Также участникам ярмарки разъяснили порядок онлайн-регистрации ИП и оформления патентов. По словам представителей ГНС, эти процедуры доступны в электронном формате, при наличии электронной почты и доступа в интернет.

Много вопросов касалось налогообложения сельхозпроизводителей.

- Сельхозпроизводители, которые выращивают собственную продукцию, освобождены от налогов. Это норма действует уже много лет. Государство, как аграрная страна, поддерживает фермеров, животноводов, пчеловодов, - отметил Маматов.

Отдельно обсуждался вопрос отчетности. В частности, пчеловоды интересовались, нужно ли сдавать отчеты в период работы на пасеках в горах.

- Сегодня, если нет деятельности, нулевые отчеты сдавать не нужно. Отчетность и патенты оформляются только за периоды фактической предпринимательской деятельности. Пока человек выращивает продукцию - это не предпринимательство. Оно начинается с момента продажи, - пояснил представитель ГНС.

Налог оплачивается по месту ведения деятельности. Например, ярмарка на площади имени Турдакуна Усубалиева относится к Первомайскому району, ярмарка в микрорайоне Восток-5 - к Свердловскому.

Для получения дополнительных разъяснений налоговики рекомендовали обращаться в колл-центр ГНС по номеру 116, а также пользоваться информацией, размещенной на официальном сайте службы, где опубликован перечень видов предпринимательской деятельности.


Теги:
налоги, ярмарка, Кыргызстан
